Doğan Holding, D&R'ın satışı için Turkuvaz Medya Grubu ile ön protokol imzalandığını açıkladı. D&R'ın satış bedeli ise 440 milyon TL olacak.

Doğan Holding, 1996 yılında Doğan Holding ile Raks Grubu’nun ortaklığı ile kurulmuş olan ve hisselerinin tamamına sahip olduğu D&R’ın Turkuvaz Grubu’na satışı konusunda ön protokol imzalandığını açıkladı. Açıklamaya göre Doğan Holding ile Turkuvaz Grubu, satış işlemi için 440 milyon TL bedel üzerinde anlaştı.

Doğan Holding, 22 yıldır sahibi olduğu D&R’ın Sabah, ATV, Fotomaç gibi markaları bünyesinde bulunduran Turkuvaz Grubu’na satışı ile ilgili yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tamamı ödenmiş 50.000.000 Türk Lirası sermayesinde, %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.’nin (“D&R”) sermayesinde sahip olduğumuz payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi’nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440.000.000 Türk Lirası bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Şirketimiz ile Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. arasında 13.04.2018 tarihinde (bugün) tarafları bağlayıcı bir “ön protokol” imzalanmıştır.