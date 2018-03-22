Doğan Medya Grubu Neden Bu Kadar Ucuza Satıldı?

Aralarında Kanal D’nin de bulunduğu Türkiye’nin büyük medya kuruluşlarına ev sahipliği yapan Doğan Medya Grubu, Demirören Grubu’na satıldı. Diğer satın alımlarla karşılaştırıldığında, paranın son derece az olduğu gözlemlendi.

Kanal D, Hürriyet, DHA, CNN Türk, Fanatik Posta gibi devasa medya kuruluşlarının ardındaki isim olan Doğan Medya Grubu, 890 milyon dolara satıldı. Kimsenin beklemediği bir gelişme olan bu olay, bizlere Türkiye’de daha önce benzerlerine rastladığımız satışları hatırlattı. Diğer satışları göz önünde bulundurduğumuzda, Doğan Medya Grubu çok ucuza mı gitti?

Doğan Şirketler Grubu bünyesinde Kanal D dahil 80 yayın, pek çok gazete ve dergi yer alıyordu. Bunlar dışında, son yıllarda Netflix’e rakip olan Blu TV de Doğan Medya Grubu’na aitti. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarından Doğan Medya Grubu’nun 890 milyon dolara satılması, Türk medyasında garip bir şekilde karşılandı. Çünkü, daha önce bu tarz anlaşmalara baktığımızda ucuza satıldığını görüyoruz. Daha önce satışı gerçekleşen medya kuruluşları şu şekilde:

Sabah Grubu

Aralarında ATV’nin de bulunduğu Sabah grubu, 22 Nisan 2008’de 1.1 milyar dolara satılmıştı. Çalık Grubu’na satılan Sabah, 2013’te yine benzer ücretlere Kalyon İnşaat’a bırakılmıştı.

Star TV

Doğan Medya Grubu’na ait Star TV, 2011 yılında 327 milyon dolar karşılığında Doğuş Grubu’na geçiş yapmıştı.

Milliyet ve Vatan

Doğan Yayın Holding’e ait Milliyet ve Vatan gazeteleri de Doğan’ın satış dalgasına tutulmuş ve 2011 yılında Demirören ve Karacan ortak girişimine 73 milyon 960 bin dolara satılmıştı.

Digitürk

Türkiye’nin abonelik sistemiyle işleyen pek çok kanala sahip grubu Digitürk, 2016 yılında 1.2 milyar dolar karşılığında Katarlılara satıldı.

Bu oranlara baktığımızda Doğan Medya Grubu’nun biraz ucuza gittiğini görüyoruz. Yapılan açıklamada satışın bu kadar ucuz olmasının ardında borçların olması yatıyor. Doğan Medya Grubu’nun normal değeri 1.1 milyar dolar olarak açıklandı.

Doğan Holding, Demirören Medya Grubu ile satış-devir işlemleri için konuşmalara başlandığını KAP’a bildirdi. Doğan Holding’in KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

“Şirketimiz'in aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Yaysat"), Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. ("Kanal D" TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ("CNN Türk" TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ("D Smart")'nin de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.100.000.000$ (Birmilyaryüzmilyon Amerikan Doları) "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekizyüzdoksanmilyon Amerikan Doları) "hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."