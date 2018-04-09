Doğan Medya Grubu'nun Satışı Hakkında Rakamlar Paylaşıldı!

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yazılı açıklamada bulunan Doğan Holding, Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satışı ile ilgili tüm rakamları gün yüzüne çıkarmış oldu.

Geçtiğimiz cuma günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı yazılı açıklama ile Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satışı hakkındaki detayları paylaşan Doğan Holding, Doğan Medya’nın internet yayıncılığı şirketi olan Medyanet’in de Demirören Holding’e satılması ile satış işleminin toplam maliyetini açıklamış oldu.

KAP’a yapılan açıklamaya göre Doğan Gazetecilik A.Ş. 132 milyon dolara, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ise 155 milyon dolara Demirören Holding’e satıldı. DHA 5 milyon dolara, Medyanet ise 12 milyon 751 bin 210 dolara Demirören Holding’e satılırken, Doğan TV Holding’in satış bedeli 599 milyon 674 bin 50 TL olarak açıklandı.

Türkiye’nin en büyük medya devlerinden biri olarak gösterilen Doğan Medya’nın Demirören Holding’e satılmasıyla beraber Hürriyet, Posta, Hürriyet Daily News ve Fanatik gibi ülkenin en çok okunan gazetelerinden bazıları, CNN Türk ve Kanal D gibi büyük televizyon kanalları, DHA ve YAY-SAT gibi büyük kurumlar Demirören Holding’in medya gurubuna katılmış oldu.

Doğan Holding ayrıca Radyo D ve CNN Türk Radyo’nun satışı hakkında da şu açıklamalarda bulundu:

‘’Ayrıca, 104.0 frekansından yayın yapan “Radyo D”nin ve 92.5 frekansından yayın yapan “CNN Türk Radyo”nun, yayın lisans haklarının Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ’ye 3.000.000 (Üç milyon) Amerikan Doları bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ’ye “alım” hakkı opsiyonu, Şirketimiz’e ise “satma hakkı” opsiyonu tanınmasına, karar vermiştir.’’