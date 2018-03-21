Doğan Holding, 1.2 milyar dolar karşılığında Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışı konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ardından Doğan Holding hisselerinde sert bir artış gözlemlendi.

Türk medyasının en büyük yapı taşlarından biri olan Doğan Medya Grubu’nun, 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerinin satıldığı Demirören Grubu’na satışı konusunda Erdoğan Demirören ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Demirören Grubu’nun bu satın alım işlemini gerçekleştirirken arkasında bulunan farklı sermayelerden de destek aldığı düşünülürken, satın alma işleminin ardından Kanal D, CNN Türk, Tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap ve DPP (Dergi Pazarlama ve Planlama) Demirören Grubu’na katılmış olacak.

Edinilen bilgilere göre Doğan Holding ve Demirören Grubu, akşam saatlerinde Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapacakları açıklama ile satış işlemini duyurmuş olacaklar. Satış işlemi için tarafların 1.2 milyar dolara (4.7 Milyar TL) anlaştığı söyleniyor.

Demirören Grubu’nun Doğan Medya Grubu’nu satın almasının ardından Doğan Holding’in şirket hisselerinde çok ciddi bir değer artışı meydana geldi. Doğan Holding’in değeri %15,07 artış gösterirken, Hürriyet Gazetecilik %17,4, Doğan Gazetecilik %9,54, Doğan Burada %6,05, Ditaş Doğan Yedek Parça ise %7,09 değer kazandı.