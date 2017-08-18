Hindistan’ın Navi Mumbai şehri, mavi renkte köpeklerle dolu. Hayvan hakları örgütlerini harekete geçiren köpeklerin maviye dönüşmesine çevre kirliliğinin sebep olabileceği düşünülüyor.

Yetkililerin çalışmalarına devam ettiği olaya sebebin, işlenmemiş endüstriyel atıkların Kasadi nehrine atılmasının olabileceği söyleniyor. Yerel basın organlarından gelen bilgilere göre ise köpekler muhtemelen yiyecek ararken atıkların atıldığı nehre girdiler ve bunun sonucunda da mavi renge dönüştüler.

Köpeklerin fotoğraflarını çekerek yetkili birimlere şikayette bulunan Navi Mumbai Hayvan Koruma Derneği üyesi Arati Chauhan, yaşananlarla ilgili şunları söylüyor:

"Köpeklerin tamamen maviye boyanmış olmasını görünce şok olduk. Bu bölgede bu şekilde 5 köpek gördük ve yönetim mercilerine bu fabrikaların kirlilik kontrolü yapmaları konusunda şikayette bulunduk. Bugüne kadar sadece mavi köpekler gördük ama bu durumda kuşlar, sürüngenler ya da başka hayvanlar var mı bilmiyoruz. Bu kimyasalların havaya karışmasından dolayı ölen hayvanlar da olabilir."

Suda bulunan canlıların yaşaması için gerekli olan biyokimyasal oksijen ihtiyacı 6mg’nin üzerine çıktığında balıklar, artık o suda yaşayamazlar. 3 mg’nin üzerindeki ölçümler ise, suyun insanların kullanması için yeterli olmadığını gösteriri. Navi Mumbai yetkilileri nehirdeki suyun kalitesini test ettiler ve sonuç, atık arıtmasının yetersiz olduğu yönünde.

Son bir haftadır devam eden araştırmalarının sonucunda yetkililer, özel bir şirketteki çalışanları gözaltına aldılar. Eğer nehre akan mavi boya ve sonuçları 7 gün içerisinde düzeltilmezse, şirket hakkında soruşturma başlatılacak.