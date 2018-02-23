Sperm Hücreleri Hakkında Çığır Açıcı Bir Keşif Yapıldı!

Lisede gördüğümüz o kuyruklu şekliyle, insan doğasının en gizemli yapılarından birisi olan sperm hücresi hakkında yeterli bilgi edindiğinizi düşünmeyin. Zira bilim insanları, beklenmedik bir detayı gün yüzüne çıkardılar.

Sperm hücresi hakkında neler biliyoruz? Her üreme esnasında milyonlarcasının dişe diş mücadele verip sadece şanslı olan birinin -istisnai olarak birkaçının- hedefe ulaştığını mı? Hayır, çok daha fazlası var.

İsveç’te bulunan Göteborg Üniversitesi’nden ve Colorado Üniversitesi’nden araştırmacılar bir araya gelerek, daha önce hiç fark edilmeyen bir şeyi ortaya çıkarttılar. Sperm hücrelerinin kuyruklarının en ucunda bulunan, bir nevi tüy yumağını andıran mikroskobik yapı keşfedildi. Şimdilik ne işe yaradığı tam olarak anlaşılamasa da ekibin tutarlı bir tahmini var.

Söz konusu yapının detayları şu şekilde:

Bu yapı sayesinde bilim insanlarının kesinleştiremedikleri ilk tespit, bazı sperm hücrelerinin daha hızlı olmasına katkı sağladığı oldu. Yani milyonlarca sperm hücresinden birisi olup, yaşama kavuşan bizler bu yazıyı size kuyruktaki bu gizemli yapı sayesinde ulaştırıyor olabiliriz. Aynı şey, araştırmayı yapan bilim insanları için de geçerli.

Geçtiğimiz yıllarda Nobel ödülüne layık görülen cryo-elektron tomografisi adı verilen bir yöntem kullanılarak görüntülenen sperm hücreleri, üç boyutlu olarak modellendiler. Söz konusu tüylü kuyruk kısmının, sperm hücrelerinin kuyruklarının yaklaşık %10’unu oluşturduğu tespit edildi.

Bir sperm hücresinin kuyruğu üç ana bölümden oluşuyor: Orta bölüm, propeller ve terminus.

Propeller bölümünde (pervane olarak da biliniyor) “tubinler” adı verilen daha karmaşık yapılar oluşturmak üzere uzun tüpler şeklinde proteinler bulunuyor. Bu proteinlerdeki etkileşimler, spermin çevresi boyunca oluşan hareketlerin oluşmasını ve hücrenin yüzmesini sağlıyor.

Aynı zamanda proteinlerin içinde araştırmacılar sarmal şeklinde bir yapıyla daha karşılaştılar. Buradaki hücresel yapı, bilim insanları tarafından "Tail Axoneme Intra-Lumenal Spiral" olarak adlandırıldı. Kısaltılmışı TAIL ve Türkçe adıyla KUYRUK.

İlk tespitlere göre bu küçük hücrelerin etkili bir şekilde yüzmeleri için iyi bir TAIL birimine ihtiyaçları oluyor. Bilimin ana etmenlerinden birisi olan her keşifle birlikte pek çok sorunun da ortaya çıkması durumu, spermler üzerine yapılmış bu keşif için de geçerli: Bu birim neden var? Neden orada ve gerçekten de bazı spermlerin diğerlerinden daha hızlı olmasını sağlıyor mu?

Bu soruların cevaplarını almak için biraz daha beklemek ve takip etmek zorundayız.