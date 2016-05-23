Andre Antoni vahşi doğada Pantone renklerini yakalayarak müthiş görüntüler elde ediyor.

Antoni'nin eğlenceli serisi, nefes kesici İtalyan manzarasıyla birleşince harika çalışmalar ortaya çıkmış. Bu birleşim göz alıcı derecede güzel durduğuna şüphe yok. Yaratıcı fikirlerle diğer insanlara adeta ilham oluyor.

Antoni, "Instagram'da bu türde yayınlanan ilk resim olsa da, fikir çok daha erken geldi" diyor. "Yıllar önce, evimin üstünde gökyüzüyle eşleştirdiğim günün Pantone renklerini düzenli olarak yayınlamaya başladım."

"Bir grafik tasarımcısı olarak Pantone renklerinin hayranıyım ve hep bu renkleri sevdim."

"Başlangıçta, arada bir resim yayınlayacağım demiştim, ancak şimdi yayınlanan fotoğrafların yaklaşık üçte biri bu fotoğraflardan oluşuyor."

Antoni'nin çalışmalarının çoğunu buradan bulabilirsiniz.