Doğar Doğmaz Gördüğü İlk Görüntü Joker Olan Çocuk

Cadılar bayramında The Dark Knight filmindeki Joker karakterinin kostümünü giymiş olan doğum doktoru, bir çocuğu kostümüyle doğurttu.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde bulunan, "Henry County Sağlık Merkezi"nde gözlerini açan bebeğin ilk gördüğü şey, ünlü çizgi roman ve film kahramanı Batman’in ezeli düşmanı olan 'Joker' oldu. Özellikle de "The Dark Knight" filmindeki Joker kostümlü bir doktor tarafından doğurulan bebeğin ise hikayesi oldukça ilginç.

Maskenin ardındaki ise, o gün Cadılar Bayramı’nı kutlayan doğum uzmanı doktor Paul Locus’tu. Çift hastaneye geldiklerinde doğum yapmadan önce üzerini değiştirmeyi teklif eden Locus, genç ebeveynin 'doğumu unutulmaz kılacağını' söylemesi üzerine, kostümünü çıkarmadan doğrudan doğuma girdi. Anne Britanny Selph'in o anları fotoğraflayarak internete koymasının ardından sosyal medyada oldukça ilginç tepkilere yol açtı.

Cadılar bayramı gibi adetlerin sanırım bir eğlenceli yanı da bu. Her sene ilginç hikayeler ve anlara sahiplik ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Çocuğun doğduğunda gördüğü ilk şeyin Joker olması çocuk açısından talihsiz mi olmuş? Yoksa gerçekten de aile için unutulmaz, masum ve eğlenceli bir anı mı olmuş?