Doğa ile iç içe yaşamı desteklemek ve insanları doğa konusunda bilgilendirmek için oluşturulan bu yeni platform, şimdiden binlerce içeriğe ve kullanıcıya ulaşmış durumda.

Doğal yaşam ve korunması üzerine kurulmuş bir site olan iNaturalist, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir uygulama ile meraklılarına başarılı bir uygulama sundu. Uygulama sayesinde çevrenizde bulunan çiçeklerin, ağaçların ya da merak ettiğiniz hayvanların fotoğraflarını çekip, tıpkı müziklerinizi Shazam'a yüklediğiniz gibi yükleyerek, haklarında bilgi sahibi olabileceksiniz. Benzer uygulamalara ulaşmak aslında mümkün ve bu uygulama bir ilk değil ancak çoğu uygulama kaynak yetersizliği ve erişilen bilginin kısıtlı olması gibi sebeplerle aktifliklerini uzun süre koruyamamışlardı.

Uygulamayı benzerlerinden ayıran bir diğer özellik ise, merak ettiğiniz bir bitkinin ya da hayvanın nerede bulunduğuna harita üzerinden erişip dilerseniz gidip yerinde keşfedebilme imkanı sunması. 2008 senesinde Nate Agrin, Jessica Kline ve Ken-ichi Ueda tarafından kurulan iNaturalist, kullanıma sunulan bu son uygulaması ile tüm halkın bilimle ve doğayla daha iç içe olmalarını hedeflediklerini söylüyor. Uygulama içindeki bilgilerin doğruluğunun kontrol edildiğini de söyleyen yetkililer, insanların doğal yaşamı keşfetmeye çağırmak için bu uygulamanın güzel bir yol olduğunu düşünüyorlar.

Aynı zamanda uygulamada yer alan bilgilerin tümü, tüm dünyadaki kullanıcıların ve bilim insanlarının kullanımına açık olan 'Küresel Biyolojik Çeşitlilik Bilgi Tesisi'ne gönderilerek geniş bir bilgi ağının oluşmasını sağlıyor. Tehlike altıdaki türlere ait bilgiler ise, koruma amaçlı olarak düzenlenerek erişimi kısıtlanabiliyor. Uygulamanın giriş ekranında ise doğal yaşam alanlarında yapılmaması gerekenlere dair bazı ufak uyarılar yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar bu anlamda da bilglendirilmiş oluyor.

Sisteme her gün binlerce kullanıcı tarafından yeni bilgiler eklendiğini ve büyük bir hızla geliştiklerini söyleyen yetkililer, kullanıcıların uygulama içindeki bazı eğlenceli ve teşfik edici etkinlikler sayesinde uygulamada vakit geçirmeyi daha ilgi çekici bulduklarını da ekliyor. Gözlemlenen her yeni bitki türünde rozet kazanmak ve eksik rozetleri tamamlamaya çalışmak gibi bu etkinlikler, kullanıcılar için bu uygulamayı daha keyifli hale getiriyor.

Uygulama sayesinde kitlelere doğa ile iç içe ve dostça bir yaşamı aşılamaya çalıştıklarını belirten yetkililer, eğer uygulama şu an olduğu gibi sürekli gelişmeye ve içerik olarak büyümeye devam ederse, bunun mümkün olacağını düşünüyor. Bu keyifli ve bilgilendirici uygulama ile ilgili sizin görüşleriniz neler? Kamp yaptığınız ormanda gördüğünüz yılanın aslında zehirli olmadığını öğrenebileceğiniz bir uygulama oluşu son derece güzel değil mi?