Yeni doğmuş bir bebek, gözlerini açtığı andan itibaren etrafındaki herşeyi öğrenmeye çalışır. Dikkat ederseniz, çocukların merak duygusu çok kuvvetlidir; herşeyi sorarlar. Zamanla insanda bu merak duygusu azalır, ancak dünya şaşırtıcı bir mekan. Hala sıradan yaşantımızı kuşatmış o kadar sıradışı şey var ki… İşte doğru olduğunu duyunca muhtemelen şaşıracağınız 13 saçma gerçek.
1- Çakmak, kibritten daha önce icat edilmiştir.
2- Eğer Japon balığınızı karanlıkta tutarsanız, zamanla rengi koyulaşacaktır.
3- Kadınlarda acı reseptörleri iki kat fazladır. Fakat acı eşikleri daha yüksektir.
4- Çiçekler müzikle daha hızlı büyümekteler.
5- Bilim insanlarına göre, IQ seviyesi yüksek kişiler daha çok rüya görüyorlar.
6- Korsanlar bir gözlerine bandana takarak gece görüşlerini güçlendirmeye çalışıyorlardı.
7- Somurttuğunuz anlarda, güldüğünüz anlardan daha çok kalori yakarsınız.
8- Araçlar uçabilseydi, uzaya ulaşabilmeleri sadece 1 saatlerini alacaktı.
9- Konserve açacağı, konserve gıda icat edildikten ancak 48 yıl sonra icat edildi.
10- Bir devekuşunun gözleri, beyninden daha büyüktür.
11- Nintendo, Osmanlı İmparatorluğu yıkılmadan önce kuruldu.
12- Piramitleri köleler değil, maaşlı işçiler inşa etti.
13- Dünya nüfusunun 3’te 2’si, hayatında hiç kar görmedi.