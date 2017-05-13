Gündelik yaşamda etrafımızda o kadar çok nesne var ve o kadar çok olay oluyor ki! Yaşamın hızı içerisinde birçoğuna dikkat edemiyoruz. Ancak en basit ve gündelik nesnelerden olaylara, birçok şaşırtıcı gerçekle sarılıyız. Hatta bazıları çok da saçma! İşte onlardan 13 tanesi.

Yeni doğmuş bir bebek, gözlerini açtığı andan itibaren etrafındaki herşeyi öğrenmeye çalışır. Dikkat ederseniz, çocukların merak duygusu çok kuvvetlidir; herşeyi sorarlar. Zamanla insanda bu merak duygusu azalır, ancak dünya şaşırtıcı bir mekan. Hala sıradan yaşantımızı kuşatmış o kadar sıradışı şey var ki… İşte doğru olduğunu duyunca muhtemelen şaşıracağınız 13 saçma gerçek. 1- Çakmak, kibritten daha önce icat edilmiştir. 2- Eğer Japon balığınızı karanlıkta tutarsanız, zamanla rengi koyulaşacaktır. 3- Kadınlarda acı reseptörleri iki kat fazladır. Fakat acı eşikleri daha yüksektir. 4- Çiçekler müzikle daha hızlı büyümekteler. 5- Bilim insanlarına göre, IQ seviyesi yüksek kişiler daha çok rüya görüyorlar. 6- Korsanlar bir gözlerine bandana takarak gece görüşlerini güçlendirmeye çalışıyorlardı. 7- Somurttuğunuz anlarda, güldüğünüz anlardan daha çok kalori yakarsınız. 8- Araçlar uçabilseydi, uzaya ulaşabilmeleri sadece 1 saatlerini alacaktı. 9- Konserve açacağı, konserve gıda icat edildikten ancak 48 yıl sonra icat edildi. 10- Bir devekuşunun gözleri, beyninden daha büyüktür. 11- Nintendo, Osmanlı İmparatorluğu yıkılmadan önce kuruldu. 12- Piramitleri köleler değil, maaşlı işçiler inşa etti. 13- Dünya nüfusunun 3’te 2’si, hayatında hiç kar görmedi.