Doğu Avrupa'nın Zirveleri Turuncu Karla Kaplandı

Sahra Çölü'nden taşınan kumlar sebebiyle birçok ülkenin kar tabakası turuncuya boyandı. Özellikle kayak merkezlerinden ve yüksek zirvelerden gelen görüntüler oldukça etkileyici.

Kar yağışı başladı diye sevinip her yerin beyaza boyanmasını beklediğinizi, ancak kafanızı camdan uzatıp turuncu bir manzarayla karşılaştığınızı hayal edin. Bir hayli enteresan bir düşünce olsa da şu an Avrupa'nın doğusundaki bazı ülkeler buna şahitlik ediyor. Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna ve Rusya'da karşılaşılan bu enteresan fenomen, sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar sayesinde bir hayli ilgi gördü.

Meteorologlar bu garip manzaranın sebebinin, Sahra Çölü'nün kumlarının rüzgar sebebiyle havaya karışıp, soğuk bölgelerde kar olarak yere inmesi olduğunu açıkladı. Yani aslında çamur yağmurları ile aynı sebepten oluşan bu fenomen, kar olarak yeryüzüne inince manzara da fazlasıyla dikkat çekti. Bu durumun aslında ortalama beş yıllık aralıklar ile tekrar eden bir durummuş ancak bu kez kum miktarı fazla olduğundan etrafı turuncuya boyamış.

Tabii ki manzara ne kadar etkileyici olsa da insanlar havadaki kum miktarı yüzünden soluk alıp verirken ağızlarına kum kaçtığını söylüyormuş. Yani belli ki orada bulunuyor olmak uzaktan fotoğraflara bakmak kadar keyifli değil. Tabii tüm kışı kar özlemi ile geçirdiğimiz düşünülürse, turuncu da olsa, yağsa fena olmazdı gibi. Ancak Sahra Çölü kumları bizim şansımıza, sağanak çamur yağmuru olarak yere indi. Zira geçtiğimiz günlerde ülkemizin bazı bölgelerinde yağan çamur yağmurları da aslında aynı sebeptendi.