Doğuş Grubu, Garanti Bankası'ndaki %9.95 hissesini daha İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)'ya devretmeye hazırlanıyor.

Ülkemizin en büyük kuruluşlarından biri olan Doğuş Grubu, ülkemizin önde gelen bankalarından Garanti Bankası'nın hisselerinin önemli bir kısmını İspanyol banka devi İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)'ya devretmişti. Doğuş Grubu'nun elinde bulundurduğu son %10 hisselerinin %9.95'lik kısmının da BBVA'ya devredilmesiyle birlikte Garanti Bankası'nın halka açık hisselerinin dışındaki hisselerinin neredeyse tamamı İspanyol BBVA'nın olacak.

Bu devir işlemiyle birlikte Doğuş Grubu sadece temsili olarak Garanti Bankası'nda %0.05'lik bir hisseye sahip olurken devir işlemi sonrası Ferit Şahenk'in Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini aynı şekilde sürdüreceği de duyuruldu. Garanti Bankası'nın satılma işleminin tamamlanması durumunda BBVA'nın Doğuş Grubu'na %9.95'lik hisseye tekabül eden 417.900.000TL ödemesi bekleniyor.

Böylelikle Garanti Bankası'nın %49.85'lik kısmı İspanyol BBVA'nın ve %0.05'lik kısmı sembolik olarak Doğan Grubu'nun olurken bankanın hisselerinin çoğunluğu olan %50.10'luk kısım halka açık bir şekilde borsada işlem görmeye devam edecek.