Doğuştan Gözleri Görmeyen Bu Adam Nasıl Oyun Oynayabiliyor?

27 yıldır nadir rastlanan bir görme engeliyle hayatına devam eden Toby’nin çalışkanlığı ve oyun sevdası, hiçbir engelin yaşamaya mani olamayacağını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Toby Ott, anoftalmi denilen ve nadir görülen bir engele sahip. Ott, doğduğu günden bu yana ailesi ve akrabalarının desteği sayesinde hayata bağlanmayı başarmış ve kendisiyle inanılmaz derecede barışık. Hatta, bazılarımızın oynamakta zorlandığı video oyunlarını bile beş yaşından beri oynayabiliyor.

Görme engelli insanlar için görsel bir ortamın zevkini çıkarmak elbette mümkün. Toby de çocukluğunda kuzenlerinin desteğiyle ezberlediği menü kombinasyonları sayesinde Mortal Kombat’a başlayarak oyun severlik serüvenine adım atmış. Ancak bununla da kalmamış, bir sanat okulu okumaya ve bir şirkette teknik sorumlu olarak çalışmaya devam ediyor.

Bitmeyen oyun sevdası, engelinin bulunmasına rağmen yaklaşık 22 yıldır oyunları oynamasına imkan tanıyor. Hatta Toby, çevrimiçi oyunlarda insan rakipleriyle mücadeleye bile girecek kadar kendisini ilerletmiş. Günümüzde gittikçe gelişen oyun algoritmaları sayesinde, sesleri takip edip oyun oynamak kolaylaştı.

Duke Nukem ve Doom gibi serilerin hayranı olan Toby’nin temel düzeydeki sağlık paketleri gibi yükseltmelere ulaşması imkansız olduğu için ufak hileler yapması söz konusu. Her ne kadar hileli de olsa, bazı insanların haftalarca çözemediği bölümleri geçmeyi başarıyor.

Dipnot: Anoftalmi ve mikroftalmi, genellikle birbirinin yerine kullanılır. Ancak mikroftalmi, bir ya da her iki gözün anormal derecede küçük olması iken, anoftalmi gözlerden birinin ya da her ikisinin hiç olmamasıdır. Bunlar hamilelikte gelişen ender hastalıklardandır ve diğer doğum kusurlarıyla alakalı olabilirler.

En büyük engellerin bile yeteri kadar destekle ve bundan önemlisi özgüvenle aşılabileceğinin canlı kanıtı Toby Ott’un “Yeni Gözlerle Oyun Oynamak” isimli ödüllü belgeselini aşağıdan izleyebilirsiniz: