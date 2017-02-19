İngiltere'de bir doktora öğrencisi tesadüfen 2007 yılında Londra'da 52 kişinin ölümüne neden olan bombayı yaptı.

2007 yılında Londra'da gerçekleşen bir patlamada 52 kişi hayatını kaybetmiş ve 700'e yakın kişi yaralanmıştı. Bu hain saldırının tekrar gündeme gelmesine ise bir doktora öğrencisinin yanlışlıkla patlamada kullanılan bombanın bir benzerini yapması neden oldu.

İngiltere'de yer alan Bristol Üniversitesi'nde kimya üzerine doktora yapan bir öğrenci, kimya laboratuvarında çalışma yaparken yanlışlıkla Londra'da 2007 yılında gerçekleştirilen patlamada kullanılan ve 2015'teki Paris saldırısında da kullanıldığı düşünen bombayı yaptı. Söylenene göre adı gizli tutulan öğrenci 3 Şubat tarihinde farkına varmadan Triaseton Triperoksid geliştirdi. Ortaya çıkan bu kimyasal tepkime ise patlayıcı olarak kullanılabiliyor.

Bu konuyla ilgili daha detaylı araştırma yapılacak mı ya da öğrenciyle ilgili bir işlem yapılacak mı bunun bilgisi verilmiş değil ancak bu tepkimenin daha fazla kişi tarafından bilinmesi üzücü sonuçlar doğurabilir.