Görme Engelli İki Hasta Kök Hücre Yöntemiyle Tedavi Edildi

Doktorlar, dünya üzerindeki görme engelli insanlarının yarısına denk gelen Makula dejenerasyonundan muzdarip iki hastayı kök hücre yöntemi ile tedavi etti.

İngiliz doktorlar, görmekte zorluk çeken iki hastanın gözlerini dünyada ilk kez kullanılan bir yöntemle iyileştirmeyi başardı. Gözlerin arkasındaki dejeneratif dokuları onarmak için başarılı bir şekilde kök hücreleri kullanan doktorlar, azalan görme yetisini geri getirmeyi başardılar. Dünya üzerindeki milyonlarca görme engelli insana umut ışığı olması beklenen bu yeni tedavi yönteminin önümüzdeki 5 yıl içinde görme engellilerin tedavilerinde kullanılabileceği açıklandı.

İki yaşlı hasta üzerinde denenen bu yeni tedavi yönteminde hastalar, Makula dejenerasyonu isimli bir hastalıktan muzdaripti. Retinada yaşanan bu rahatsızlık dünya üzerinde görme sorunu yaşayanların yüzde 50’sini kapsıyor. Bu da insanların normal olarak büyük heyecan duymasına neden oldu.

Hastalığı en basit şekilde açıklamak gerekirse, 60 yaş üzerindeki görme kayıplarının en sık nedenlerinden biri olarak kabul edilir. Gözün arka kısmında yer alan sinir tabakasının görme merkezini tutmasıyla sonuçlanan bu hastalık, hayatı oldukça olumsuz etkiler. Retinada kör noktalar oluşturan bu sorun, makula denen küçük bir bölgede odaklanmamızı engeller. Normal bir insanın gördüğü şeyleri çok daha çarpık ve farklı şekillerde görürüz.

Dünyanın en ünlü göz hastalığına tutulmasına rağmen tedavi olan 86 yaşındaki Douglas Waters, BBC’ye yaptığı açıklamada “Operasyondan önceki aylarda görüşüm gerçekten zayıftı ve sağ gözümden hiçbir şey göremiyordum” dedi. Waters, yaklaşık bir yıl önce yalnızca 40 mikron kalınlığında 4x6 milimetre genişliğinde özel olarak tasarlanmış embriyonik kök hücrelerin retinasına yerleştirildiği bir ameliyat geçirdi. Bu hücreler 12 aylık süre içerisinde hastaların yeniden görmesinde yardımcı oldular.

Waters, şu anda gazete dahi okuyabildiğini ve tedaviden çok memnun olduğunu söyledi. Dünya üzerinde yaklaşık 100 milyon insanda makule dejenerasyonu bulunuyor. Doktorlara göre bu tedavi yöntemi 5 yıl içinde uygun fiyatlı bir “hazır” tedavi yöntemine dönüştürülebilir.