Doktorların 30 Yaşına Kadar Yaşamaz Dediği Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 75 Yaşında!

ALS hastalığına yakalandığında doktorların 30 yaşına kadar yaşayamayacağını söylediği ünlü fizikçi ve bilim insanı Stephen Hawking'in bugün 75. doğum günü!

Hayatın bazen mucizelerle dolu olduğuna ya da daha uygun bir değişle hayatta her şeyin büyük ihtimalle tahmin edildiği gibi olmayacağı konusuna en iyi örneklerden biri olan yaşayan en büyük bilim insanı Stephen Hawking, bugün 75. yaşına bastı.

Stephen Hawking, 20'li yaşlarında Doktora yaparak bilim insanı olmaya ilk adımları atmak üzereyken ALS hastalığının ilk belirtilerini göstermeye başladı ve doktorlar bu durumda Hawking'in 30 yaşına kadar yaşayamayacağını söyledi. Doktorların bu teşhisini onlarca yıl yaşayarak çürüten ünlü bilim insanı Hawking, bugün 75. yaşını kutluyor.

Albert Einstein'dan sonra en büyük bilim insanı olma unvanını taşıyan Stephen Hawking, tüm engellerine ve ömür boyu tekerlekli sandalyeye maruz kalmasına, konuşamamasına rağmen dünyanın geleceğine yön veren isimlerden biri oldu. Hawking hala bilim alanında çalışmalarına Cambridge Üniversitesi'nin profesörü olarak devam ediyor.

İyi ki doğdun, Stephen Hawking!