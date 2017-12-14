Travma Teşhisini Kolaylaştıran Video Oyunu Deepika Mohan

Video oyunlarının eğitici yönlerinin ön plana çıktığı günümüzde oluşturulan yeni bir oyunun, özellikle acil servislerde görev alan genç doktorların travma teşhisini daha net şekilde koyabilmelerini sağladığı görüldü.

Video oyunları son zamanlarda sadece eğlencenin ötesinde işe yarar oldular. Astronotların izolasyonla mücadele etmek için oyun oynayabileceklerine dair düşünceler öne sürülmüş, aynı zamanda öğrenim amaçlı olarak da kullanılabilecekleri düşüncesiyle bazı okullarda uygulamaya koyulmuştu. iOS platformda hazırlanan, doktorların travma teşhisini kolaylaştıran medikal bir video oyunu olan Night Shift’i ele alalım.

Deepika Mohan adlı tıp doktoru ve doçent ile Pittsburgh’de bulunan geliştirici firma Schell Games tarafından tasarlanan Night Shift’te oyuncular, ağır travma geçiren hastaları tedavi etmekle yükümlü genç acil doktorlar olarak görev alıyorlar. Oyunun tasarlanma amacı, bilinçaltı mental kısa yollar kullanarak model algılama yöntemi ile birlikte daha önce edinilmiş tecrübeleri bir araya getiren beynin ilgili bölümüne giriş yapmak.

Mohan’ın açıkladığı üzere doktorlar, kendilerine verilen bilgi miktarından bağımsız olarak, hızlı kararlar vermek zorunda kalırlar sıklıkla. Fakat travmaya dayalı olmayan merkezlerde görev alan doktorlar, ağır travma geçiren hastalarla pek haşır neşir olmadıkları için yanlış bir şekilde daha az öneme sahip ikincil yaralanmalarla ilgilenirler (örneğin ölümcül olmayan silahlı yaralanmaların farkına varmakla birlikte, düşme kaynaklı iç gözden kaçırmak gibi).

Anlık sonuçlar, kalıcı etkiler

Bu video oyununun etkinliğini test etmek için Mohan’ın oyununa katılmak üzere, Amerika çapında 368 acil servis doktoru seçilmiş. Katılımcı doktorların hiç biri, travma alanında uzman hastanelerde çalışmamışlar. Katılımcıların yarısı oyunla vakit geçirirken, diğer yarısı ise en az bir saat eğitici materyal okumuş. Testin sonunda oyun oynayanların, eğitici materyal okuyanlardan daha iyi performans sergiledikleri görülmüş.

Oyunun beraberinde getirdiği yüksek başarı oranının nedeni kendisine sorulan Mohan, oyunun, doktorların tavır ve hatalarının sonuçları konusunda daha iyi iletişim kurabilmelerini sağlama başarısından kaynaklandığına inandığını söylüyor.