Dokunma Hissiyatına Sahip Biyonik El Kullanıma Giriyor!

İtalyan ve İsviçreli bilim adamlarının üzerinde çalıştığı dokunma hissiyatına sahip olan biyonik el, Roma'da tanıtıldı.

Geçtiğimiz yüzyılda protezler büyük bir gelişim göstererek sınırlarını aştı. Günümüzde, yapay proteze sahip insanların, doğal kol ve bacakları olan insanlardan daha yetenekli olduğu bir noktaya ulaştık. Bu protezler, geçtiğimiz yıllarda dokunma hissiyatı konusunda tam olarak istenileni veremiyordu ancak, son zamanlarda yoğun bir çalışma içerisinde olan İtalyan ve İsviçreli bilim adamlarının çalışmaları sayesinde, dokunma hissiyatına sahip biyonik eller ortaya çıktı. Bu biyonik eller sayesinde bilim ve teknolojide büyük bir adım atılmış oldu.

Görselde görmüş olduğunuz Almerina Mascarello isimli kadın, 23 yıl önce bir fabrikada çalışırken iş kazası sonucu elini kaybetmiş ve şu anda yeni tasarlanan bu biyonik el kullanıyor. Mascarello biyonik elle ilgili yaptığı açıklamada, "Anında hissediyorsunuz, tıpkı elinizmiş gibi", "Eskiden zor olan kıyafet veya ayakkabı giymek gibi sıradan fakat önemli işleri sonunda yapabilmeye başladığınızda tamamlandığınızı hissediyorsunuz." ifadellerini kullandı.

Bilim adamları, tasarladıkları bu biyonik elin yanında giyilebilir bir kılıf içerisinde bulunan, ufak bir bilgisayarıda geliştirdiler. Biyonik el sayesinde bir şey hissettiğinizde üretilen sinyaller, bu bilgisayara iletilmekte daha sonra da bu sinyaller bilgisayar vasıtasıyla işlenerek biyonik eli kullanan kişinin kolundaki sinirlere bağlı elektrotlar vasıtasıyla beynine aktarılmakta. Bu işlemler sonucunda normal ve hızlı bir şekilde dokunma hissiyatı kişide gerçekleşebiliyor.

Geliştirilmekte olan bu biyonik el, 6 aylık sürecin ardından başarılı gözüksede bilim insanları çalışmalarına devam ederek daha fazla geliştirmeyi ve bilgisayar gibi yan ekipmanları dahada küçültmek için çalışıyor. Son yapılan çalışmalar ve testlerin de sona ermesinin ardından biyonik elin, Nisan ya da Mayıs gibi kullanıma girmesi hedefleniyor.