El yazısını doğrudan dijitalleştirmek, günümüzün en büyük açıklarından birisi. Bu nedenle doğrudan kağıt üzerine yazdıklarımızı bilgisayara aktaracak bir teknoloji eğer yaygınlaşırsa sahibini zengin edebilir. Bunun için ilk aşama geçildi. Doların yükselmesine rağmen tanesi 1.22 TL olan dokunmatik A4 kağıtları ile tanışın.

ABD Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yazıyı dijitalleştirmenin çok geçerli ve ucuz bir yolunu buldular. Geliştirdikleri kağıt, bu hafta düzenlenecek bir bilim konferansında görücüye çıkacak.

Bilim insanları, bu devrim niteliğinde ürün için tipik ve oldukça sıradan olan fabrika çıkış bir A4 kağıdını kullandılar. Kağıdın arkasına uygulanan iletken bir malzeme sayesinde, mümkün olduğunca ucuz bir sistem geliştirildi. Temel amaç projenin seri üretime uygun bir ürünü ortaya çıkartmasıydı. Yani kırtasiyeye gidip dokunmatik A4 kağıdı talep etmemizi sağlamak için çalıştılar. Adedi 0.30 dolara mal edilen bu kağıt, doların katlanmış değerine rağmen an itibariyle 1.22 TL’ye denk geliyor.

Kağıda yapıştırılan iletken malzemenin ana maddesi ise karbon. Sıradan bir kağıdın dokunmatik hale gelmesini sağlayan bu malzeme, fırçayla ya da püskürtme araçlarıyla uygulanabiliyor.

Kağıda ve iletken yüzeye temas eden bir sensör kartı, ister parmak ister kalemle olsun kağıda uygulanan basınçları sayısal verilere dönüştürüyor. Bu veriler de bilgisayara aktarılıp kağıda ne çizildiyse, ne yazıldıysa ekranda görmemizi sağlıyor.

Aşağıda göreceğiz videoda ürünün ne kadar işlevsel hale geldiği anlaşılıyor:

Bilim insanlarının üzerinde durdukları bir diğer konu ise büyük ölçekli bir üretim ile birlikte 0.30 dolarlık maliyetin çok daha aşağılara çekilebileceği. Böylece ürün, makul fiyatıyla ticari bir konuma gelecek ve kendisine müşteri de bulacaktır.