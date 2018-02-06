IEEE öğrenci kolu tarafından düzenlenen IEEE DETECH, 9-11 Şubat tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Tüm Türkiye’den, kendini çeşitli alanlarda geliştirmek isteyen yaratıcı ve girişimci mühendis adaylarının, alanındaki en yetkin yöneticilerle buluşacağı IEEE DETECH, birçok katılımcının kariyer planlarında fark yaratan bir organizasyon olma özelliğini taşımaktadır. Güncel teknolojilerin konuşulacağı ve üst düzey yöneticilerle öğrencileri birleştirecek etkinlik, benzer etkinlikler bazında İzmir’de düzenlenen en büyük mühendislik etkinliğidir.

Her mühendis adayının ilgisini çekecek bir şey bulabileceği DETECH, 3 gün boyunca konferans ve workshoplarla katılımcıların teknik ve sosyal becerilerini geliştirmesini sağlayacaktır. DETECH, teknoloji ve mühendisliğin yükselen şehri İzmir’in bu konulardaki öncü etkinliği konumuna gelmeyi hedeflemektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) öğrenci kolu tarafından düzenlenen IEEE DETECH (IEEE Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı), bu yıl 9-11 Şubat tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Etkinliğe kayıt olmak ya da daha fazla bilgi almak için deudetech.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.