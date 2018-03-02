Xiaomi'nin dokuz katmanlı koruma ile güçlendirdiği Powerbank'e bir inceleme yaptık. Bakalım Xiaomi Mi 2'yi beğenecek misiniz?

Xiaomi, akıllı telefon dışındaki başarılı performansını diğer cihazlarda da sürdürmeye devam ediyor. Özellikle uzun yolculuklarda yanınızda bulunmasını isteyeceğiniz türden Powerbank’ler üreten şirket, hem kaliteli hem de uygun fiyata sunduğu powerbank'lerle herkesin beğenisini kazandı.

Hızlı şarj desteği sunulan Xiaomi Mi 2i 10000 mAh batarya, bir önceki modele göre çok daha küçük boyutlar içine çekilmiş bir powerbank olarak karşımıza çıkıyor. Serinin önceki ürünlerinden farklı olarak çift şarj port desteği ile birlikte çıkan Xiaomi Mi 2i, 10000 mAh’lik bataryasıyla, telefonunuzu defalarca kez şarj etmenize olanak tanıyor. Son yıllarda bataryaların boyutlarının büyümesi ile patlama haberleri almaya başladık. Xiaomi, bu tarz konuları kendi adı altında duymak istemediği için Mi 2i Powerbank’e dokuz katmanlı bir koruma teknolojisi ekledi.

Telefonumu Kaç Kez Şarj Edebilirim?

Normal şartlarda bir akıllı telefonu 3 kez ardı ardına şarj edebilen batarya, akıllı telefonunuzun bataryasına göre 2’ye düşebileceği gibi 4’e hatta 5’e kadar tam şarj etme imkanı sağlar. Piyasada bulunan ve 10.000 mAh batarya olduğunu iddia eden “markasız” powerbank’lerin aksine gerçek 10.000 mAh batarya desteğini sunan cihaz, acil durumlarda imdadınıza koşmasıyla her yere götüreceğiniz bir parça olacak.

Xiaomi, Mi 2i Powerbank’i Çin yerine bir başka endüstri ülkesi Hindistan’daki tesislerinde geliştirdi. İki cihazı aynı anda hızlı şarj etmeye olanak tanıyan Xiaomi Mi 2i, kolay taşınabilir boyutuyla her yere taşımanıza olanak tanır. Xiaomi Mi 2i’nin 14,2 mm kalınlığı ve yalnızca 223 gram ağırlığı bulunuyor. Alüminyum kasa alaşımlı olan cihaz, elde çok rahat taşınabilir bir boyut ve dokuyla geliyor.

Ne Kadar Bataryam Kaldı?

Xiaomi Mi 2i’nin üzerinde bulunan dört LED ışık sayesinde, bataryanın içerisinde ne kadar güç kaldığını görebilirsiniz.

Yüksek Yoğunluklu Lityum Polimer Piller

Xiaomi Mi 2i Powerbank’ta yüksek yoğunluğa sahip lityum polimer piller bulunuyor. Bu piller sayesinde pili uzun yıllar boyunca sorunsuzca kullanabiliyorsunuz. Gelişmiş dirençli kapasitans sensörleri sayesinde daha dayanıklı olan Powerbank, aynı zamanda şarj verimliliğini optimize eder.

Düşük Güçte Şarj Özelliği

Xiaomi Mi 2i ile yalnızca akıllı telefonlarınızı şarj etmiyorsunuz. Aynı zamanda akıllı saat, bileklik gibi aksesuarları da şarj edebiliyorsunuz. Bunun için powerbank’i düşük güce almanız yeterlidir. Düşük güç için cihaza iki kez arka arkaya basmalısınız. Bu süreden sonra powerbank, düşük güçte şarj aktarımı yapacaktır.

Dokuz Katmanlı Korumada Neler Var?

Sıcaklık Direnci

Kısa Devreden Koruma

Sıfırlama Mekanizması

Giriş Aşırı Gerilim Koruması

Yanlış Eklemeye Koruma

Çıkış akımından korumak

Çıkış aşırı gerilim koruması

Aşırı şarj ve aşırı deşarjdan koruma

Donanım düzeyinde kısa devre koruması

Teknik Özellikleri

Batarya: 10000 mAh Li-Po

Giriş: 12V 1.5A/9V 2A/5V 2A

Çıkış: 12V 1.5A/9V 2A/5V 2A

Boyut: 128.5 x 75 x 12.6mm

Ağırlık: 223g

Eğer sizler de Xiaomi’nin bu powerbank’ini beğendiyseniz, buraya tıklayarak ürünün Teknostore linkine ulaşabilirsiniz.