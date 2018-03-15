Ardından binlerce mağdur bırakarak Uruguay’a kaçan ve üzerine bir de vatandaşlık alan Mehmet Aydın’ın imam hatip lisesi mezunu olduğu ve asıl mesleğinin overlokçu olduğu ortaya çıktı.

Önce Çiftlik Bank’ın kurucusu olarak hem sosyal medyada hem de iş dünyasında hızlı bir yükselişe geçen, ardından şirketin balon olmasının ortaya çıkmasıyla yatırım yapanların bol bol bedduasını alan Mehmet Aydın’la ilgili her geçen dakika yeni bir bilgiyle karşılaşıyoruz.

Bugün aldığımız bir haberle Mehmet Aydın’ın eşinin ve şirketin yöneticisi olan Cemal Çolak’ın tutuklandığını öğrenmiştik. Sözcü gazetesi, Mehmet Aydın’la ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Kendisini bilgisayar uzmanı ve girişimci olarak tanıtan Mehmet Aydın’ın aslında overlokçu olduğu öğrenildi. 2010 yılında imam hatip lisesinden mezun olan Aydın’ın İş-Kur’daki kaydında, meslek bilgilerinin ‘overlokçu, dikiş makinesi operatörü’ şeklinde olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Aydın’ın 2013 yılında bir barda garson olarak da çalıştığı, ardından iş dünyasına adım attığı bilgisine ulaşıldı. İlk şirketini resmi kayıtlara göre 16 Şubat 2015 tarihinde kuran Mehmet Aydın’ın bu şirketi ertesi gün ‘aç-kapa’ yaptığı öğrenildi. İkinci şirketini 28 Şubat 2015’te kuran Aydın’ın bu şirketi de 26 Temmuz 2016’da kapattığı ortaya çıktı. Çiftlik Bank’a ise 2 Eylül 2016’da ortak olduğu, 22 Aralık 2017’de ise ayrıldığı öğrenildi.