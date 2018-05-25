Son dönemin en popüler yatırım kaynaklarından olan kripto para piyasası, son dönemde dolandırıcılarla sorun yaşamaya devam ediyor.

Kar amacı gütmeyen Anti-Phishing Çalışma Grubu'nun (APWG) araştırmalarına göre 2017'nin başından beri kripto paraların yaklaşık 1.2 milyar doları çalındı.

Anti-Phishing'in araştırması yalnızca kaydedilen çalınmış miktarları içeriyordu. Bu yüzden normalde çalınan miktar bundan daha fazla olabilir.

Grup ayrıca bu miktarın yalnızca %20'sinin iade edildiğini söyledi. APWG'nin başkanı Dave Jevans, bu durumun Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesini kötüye götürdüğünü söylüyor. Gelişmeye çalışan kripto piyasası bu yüzden giderek gerileyebilir. 2017'nin sonlarına doğru en yüksek zamanlarını gören kripto para piyasası, şu anda o eski görüntüsünden oldukça uzak. Yine de yatırım yapmak isteyen kişiler için Bitcoin ve diğer alt coinler yüksek getirisi olabilecek alternatifler olarak gösteriliyor.