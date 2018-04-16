Dolandırıcılar Şimdi de 'Borcunuz Var' Diyerek Para İstiyor!

Şirketlerin 'borç devretme' sisteminden yararlanmak isteyen dolandırıcılar, vatandaşlara 'borcunuz var' diyerek para koparmaya çalışıyorlar.

Ödenmemiş borç olduğu ve acilen ödenmesi gerektiği yönündeki SMS dolandırıcılıkları artmaya devam ederken, sürekli olarak bu mesajları alan vatandaşlar, telefon numaralarının dolandırıcıların elinde olmasından bıkmış durumda. Vatandaşların herhangi bir konudaki şikayetlerini yazdıkları sikayetvar.com gibi siteler, borçları bulunmadığı halde borçlu oldukları gerekçesi ile tebligat SMS’leri alan vatandaşların şikayetleri ile dolup taşıyor.

Son günlerde bazı vatandaşların aldıkları SMS’lerde İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukatın ismi kullanılarak adlarına fahiş borçlar bulunduğu ve ödenmemesi durumunda haciz işlemine başvurulacağı yazıyordu. ‘İcra çıkış tebliği’, ‘hukuki işlem bildirimi’ ve ‘icra tebliği’ başlıkları ile gelen SMS’lerde ‘’söz konusu GSM şirketinden devir alınan borçla ilgili icra dosyası açıldığı, ödenmemesi halinde hukuki sürecin hızlandırılacağı, borca ilave icra harç bedeli talep edileceği, dosyanın adliye operasyon birimi tarafından takibe alınacağı, zor durumda kalmamak için avukatla görüşülmesi gerektiği’’ belirtilirken, bir de vatandaşın para yatırması için bir IBAN numarası bulunuyor.

Sürekli olarak borçlu oldukları yönünde mesajlar alan vatandaşlar ise ilk olarak irtibat için verilen telefon numarasına geri dönüş yapıyorlar fakat herhangi bir kişiye ulaşamıyorlar. Söz konusu borç için GSM şirketi ile irtibata geçen vatandaşlar ise ‘’Böyle bir borç talebi ve alacak karşılama yönteminden haberlerinin olmadığı, dolandırıcılık olabileceği’’ yanıtını alınca durumu anlıyorlar. Durum hiç iç açıcı değil, zira şikayet sitelerinde binlerce kişinin bu şekilde SMS aldıklarını belirten şikayet formları bulunuyor.