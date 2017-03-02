Dolandırıcıların Yeni Yöntemi; Televizyon Programları!

Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir dolandırıcılık girişimi ile karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Bu kez kullandıkları şey televizyon programları.

Sürekli olarak insanları dolandırmak için yeni yöntemler geliştiren dolandırıcılar, son olarak popüler televizyon programlarını dolandırıcılık işlerinde kullanmaya başladılar.

Özellikle insanların başvuru yapıp başvuru sonuçları beklediği programları seçen dolandırıcılar, bir şekilde bu insanların iletişim bilgilerini ele geçiyor, ulaşıyor ve program yetkilileri gibi davranarak insanları dolandırmaya çalışıyorlar.

Bu konuda son örnek olarak karşımıza 'Güle Güle Oturun' adlı program çıkmakta. Programın konseptini çoğunuz biliyorsunuzdur. Başvuru yapıyorsunuz, uygun görülürseniz eviniz ücretsiz şekilde yenileniyor. İşte bu program dahilinde programın yapımcısı olan kanal, hiçbir ücret talebinde bulunmuyor. Fakat dolandırıcılar da burada devreye giriyor.

Bu yöntem ile alakalı bir yazı yayımlayan gazeteci Mustafa Doğan, bu yöntemi şöyle anlatmakta:

"Gazetemizin görsel yönetmeni Aslıhan Karagöz de az daha bu sahtekârların tuzağına düşecekti. Mutfağını yeniletmek için ‘Güle Güle Oturun’ programına başvurmuş bir süre önce. Geçen hafta cep telefonuna gelen mesajla büyük sevinç yaşadı. Mesaj aynen şöyle: ‘Sn, Aslıhan Karagöz. Bölge çalışmalarında eviniz uygun görülmüş ve onaylanmıştır. Evinizi ücretsiz yenileme fırsatı kazandınız. Mimar Selim. 08503403738.

Siz buna sevinip numarayı aradığınızda, ‘Önkayıt oluşturacağız. Üç gün içerisinde kazanıp kazanmadığınız konusunda sizi bilgilendireceğiz’ diye cevap veriyorlar. İnandırıcı olması için üçüncü günün sonunda arayıp ‘Başvurular arasında siz kazandınız. Size bir evrak göndereceğiz, adresinizi teyit edebilir miyiz?’ diyorlar. Siz ‘Ne evrakı?’ diye sorduğunuzda, ‘Evinizin yapılması için onayınızın yer aldığı bir evrak göndereceğiz, noter aracılığıyla. Bedeli 399 TL’ açıklaması yapıyorlar. Rakamı özellikle düşük tutuyorlar ki durumdan şüphelenmeyin. Sürümden kazanma stratejisi yani! Tabii siz yine temkini elden bırakmayıp ‘Hangi noterden gelecek, kimlerle muhatap olacağım, kimsiniz?’ diye sorular yönelttiğinizde telefon suratınıza kapatılıyor."

Konuyla alakalı olarak kanal yönetimi ile de görüştüğünü belirten Doğan, kanalın da izleyicilerden bu mesajlar ile alakalı pek çok şikayet aldığını ifade etmekte. Hatta kanalın program başvurularını aldığı sayfada "Programımızın başvuruları yalnızca internet üzerinden gerçekleşmektedir. Başvuru adı altında sizlerden para talep eden kişi ya da kişilere lütfen itibar etmeyiniz" ibaresi de yer alıyor.

Tabi bu yöntem, dolandırıcıların uyguladığı tek yöntem değil.

Beyaz Show'u Stüdyodan İzlemek İsteyenlere Sahte Bilet Dolandırıcılığı!

Bu olayı özellikle üniversitede okuyanlarınız duymuş olabilir. Üniversitelerin etrafındaki elektrik direklerinde, duvarlarda, panolarda falan "Beyaz Show'a Gidiyoruz!", "Uludağ'a Çıkıyoruz!", "Antalya'da Kampa Var Mısın?" gibi pek çok afiş görmüşsünüzdür. Hepsi için geçerli olmasa da bu afişleri oraya asanların çoğu dolandırıcı. Sizden ön ödeme olarak belli bir para alıp, daha sonrasında "yeterli sayıya ulaşamadık, iptal oldu, verdiğiniz ön ödeme ile de kapora vermiştik, o da yandı" şeklinde asılsız beyanlar ile parayı bir güzel cebe indiriyorlar.

Bu konu ile alakalı olarak geçtiğimiz günlerde Beyazıt Öztürk de kendi programında konuşmuş ve "Ekran başındakilerin de aklında bulunsun. Biz Beyaz Show’a gelenlerden 20 sene boyunca para almadık. Beyaz Show’a sahte biletle seyirci getirmeye çalışanlar var. Onlara inanmayın, güvenmeyin" açıklamasında bulunmuştu.