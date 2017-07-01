Dolandırıcılıkta Çığır Açan Yeni Ürün: Beyin Viagrası

Dünyanın dört bir yanında doktor onaysız ve laboratuvar testsiz satılan ilaçlardan insanlar hayatlarını kaybetmeye devam ederken yeni bir ilaç işi ayrı bir boyuta taşıdı.

Online satılan sağlıksız ilaçların arasına bir yenisi daha eklendi. İnsanları kandırarak paralarını sömüren dolandırıcılar bu kez oldukça çaba harcayarak sözde işlerine seviye atlattı.

Bradley Cooper başrolündeki “Limitless” (Limit Yok) filmindeki NZT-48 ilacı, karakterin beyninin tamamını kullanmasını sağlamıştı ve bu sayede karakterin sosyal ve iş hayatı inanılmaz düzeye ulaşmış, hesabı parayla dolmuştu.

Kendilerine bunu örnek alan dolandırıcılar, çıkardıkları Brain Plus sözde ilacıyla %47 IQ artışı ve mükemmel bir sosyal hayat vaadediyorlar. Maaşlarının üç katına çıkacağına ve inanılmaz bir performans sahibi olacağına inanan kişiler bu ilacı alarak hayatlarını tehlikeye atarken dolandırıcıların da ceplerini dolduruyorlar.

İnsanları ürünlerinin ne kadar saygın olduğuna inandırmak için Photoshop yardımıyla ünlülerin ağzından sahte açıklamalar ve sahte haberler yazan dolandırıcılar, teknolojiyle dolandırıcılığı harmanlıyor.

Bu sefer de Leonardo DiCaprio'nun sahte açıklamasını görüyoruz. Yok artık!