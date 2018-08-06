Divoom Hoparlörleri Kısa Süreliğine Teknostore’da İndirimde!

Arkadaş ortamlarını eğlenceli kılacak Divoom hoparlörleri, dolar kurlarının yükselmesine bakılmaksızın Teknostore’da indirime girdi.

Son dönemde ABD tarafından yaptırımlarla birlikte TL’nin dolar karşısında çok büyük zararlar yaşadığını gözlemliyoruz. 1 doların 5 TL’yi geçtiği günümüzde, özellikle teknolojik cihazlarda zam üstüne zam yapılıyor. Son olarak Apple, Samsung gibi akıllı telefon üreticilerinin yaptığı zamlarla şaşkına dönen insanlar, teknolojik cihaz alma konusunda iki kez düşünmeye başladılar. Bugün sizlere, tüm dolar kuruna rağmen indirime giren Divoom hoparlörlere göz atacağız. Eğer yeni bir bluetooth hoparlör almak gibi planınız varsa, bu hoparlörleri kaçırmamanızı öneriyoruz.

360 derece Surrond ses düzenine sahip olan Voombox Outdoor, üzerinde bulunan 6 farklı ses sürücüsü sayesinde son derece kaliteli bir müzik deneyimi sunar. Suya dayanıklı yapısı sayesinde tatile gittiğinizde ya da spor yaparken sizin en iyi yardımcınız olacaktır.

8-bit Pixel art bir ekrana sahip olan Timebox ile müzik dinleyebilir, alarm oluşturabilir, görsel bildirimler alabilir, özel ekranıyla oyunlar oynayabilir ve FM radyosu sayesinde radyo dinleyebilirsiniz. Mobil uyumlu yapısı sayesinde çok işlevsel olan hoparlör, özel ekranı ile odanıza tarz katacak şekilde geliştirildi.

Timebox’ın minisi olan bu hoparlör, bir üst versiyonunda olduğu gibi 8-bit Pixel art bir ekranla geliyor. 2500 mAh bataryaya sahip olan hoparlör 78 dB’e kadar ulaşabiliyor. Küçük yapısı sayesinde istediğiniz her yere kolayca taşıyabilirsiniz.

360 derece ses düzenine sahip Voombox Power, 6 farklı ses sürücüsü sayesinde kusursuz bir müzik deneyimi sunuyor. 3600 mAh batarya ile gelen hoparlör, suya dayanıklı yapısıyla en zorlu şartlarda dahi kullanılabilir.

360 derece ses düzenine sahip Voombox Party da 6 farklı ses sürücüsüyle geliyor. 6000 mAh bataryasıyla uzun süreli bir ses deneyimi sunan hoparlör, arkadaş ortamlarının vazgeçilmezi olmak için geliyor. Ayrıca hoparlör USB girişi sayesinde Powerbank olarak da kullanılabilir.