Dolly’den Sonra Klonlanan İlk: Klon Maymunlarla Tanışın!

Çinli bilim insanları, klonlanan ilk memeli canlı olan Dolly’nin ardındaki bilimsel teknikleri kullanarak, genetik olarak özdeş iki uzun kuyruklu mamak cinsi primat klonladılar. Bilim dünyasında bir ilk olan bu gelişme, araştırmalara yön verecek kadar önemli.

Nükleer transfer süreci kullanılarak yetişkin somatik bir hücreden klonlama yöntemi ilk kez koyun Dolly’de uygulanmıştı. Dolly, bilimsel yöntemlerle elde edilen ilk laboratuvar canlısıydı. Bilim insanlar aynı teknikle primatları da klonlamaya çalıştılar. Yıllardır canlı embriyolar yetiştirilse de bu embriyolar, kendi sınıflarının sağlıklı bireylerine dönüşemeden öldüler.

Temel olarak söz konusu teknik, canlının derisinden alınan bir hücrenin çekirdeğinin alınmasıyla başlıyor. Bu çekirdek, aynı türdeki başka bir dişi canlının yumurtasındaki DNA ile birleştiriliyor. Bu kombinasyon ilerleyen süreçte enzimlerle destekleniyor. Zamanla verilen enzim destekleri sayesinde yumurta hücresi, doğal şartlarda olduğu gibi bir embriyo haline geliyor.

Yani baştan sona insan kontrolü ile gerçekleşen bir bebeğin oluşum süreci söz konusu. Ortada çiftleşme ya da döllenmeye ilişkin bir aşama bulunmadan, klonlanmak istenen türün dişi bireyi yapay olarak hamilelik yaşıyor ve doğum yapıyor. Bilim insanlarının Dolly gibi başarılı bir örnekten sonra denedikleri primatlar ise bugüne kadar, embriyo döneminde sürekli düşük yaptılar.

Şangay'daki Çin Bilimler Akademisi Sinir Bilimleri Enstitüsü müdürü Mu-ming Poo, birkaç yeni tekniğin uyarlanmasıyla sonunda başarıya ulaştıklarını söyledi. Söz konusu yeni teknikler arasında, hücrelerin yeniden programlanmasını teşvik eden, primatlar üzerinde daha önce denenmemiş çeşitli bileşiklerin kullanılmasını sağlayan yöntemler de var.

Bilim insanlarının hesapladıkları başarı oranı yine de düşüktü. %60’lık bir şans ile bu deneyin başarıya ulamasını bekliyorlardı. Ancak şans yaver gitti ve iki bebek makak dünyaya geldi.

Yeni doğan ilk klon primatlara Zong Zong ve Hua Hua adı verildi:

Yetklilerin açıklamalarına göre, çalışmalar sırasında elde edilen verilerle klonlama alanında önemli adımlar atılabilir. Hatta Dolly’de kullanılan ve artık primat ikizlerin de doğumuna neden olan bu tekniğin geldiği nokta, canlıların tıpkı doğal ortamdaki halleri gibi klonlanmalarını sağlayabilir.

Herkesin merak ettiği o soru: Bu uygulama insanlar için de kullanılabilir mi?

Araştırmacılar, dünya çapında yapılan çoğu bilimsel faaliyette maymunların birer denek olarak kullanılması hususundan hareketle, yapay ortamda dünyaya getirilen maymunların deneylerde kullanılmasını daha etik olarak karşılıyorlar.

Aslında bakarsanız, yapay ya da doğal -kaynağı ne olursa olsun- maymunların deneylerde kullanılmasına karşı çıkan kurumların sayısı önemli ölçüde artıyor. Bu konuda Avustralya'daki Hudson Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü’nde görev yapan kök hücre bilimcisi Alan Trounson “Klonlanmış maymunların araştırmalar için kullanması arzusunu göremiyorum. İlaç üreticileri artık maymunlar üzerinde araştırma talep etmiyorlar” açıklamasında bulundu.

Ekip, çalışmanın her zaman tartışılan etik sorunları tekrar ortaya çıkarttığını kabul ediyorlar. Çünkü söz konusu yöntem insanlar üzerinde uygulanabilir olduğunu defalarca kez kanıtladı. Fakat hükümetlerin ve hassas toplumların, insanların klonlanmalarına izin vermeyecekleri bir gerçek. En azından dünya yakın bir zamana kadar böyle radikal dönüm noktalarına hazır değil.

Komplo teorileri elbette dönüyor ve Dolly ortaya çıktığı günden bu yana, bir şekilde insanların da gizlice klonlandığı söyleniyor. Ancak dediğimiz gibi bunlar gerçekliği kanıtlanmamış komplolardan öteye gidemiyorlar.