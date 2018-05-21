Domates, Nasıl Aynı Anda Hem Sebze Hem de Meyve Olabiliyor?

Bize yıllardır domatesin aslında birer meyve olduğu hatta bazen de sebze olduğu söylendi. Peki domates aslında ne?

Ben anaokulundayken bile tartışılan bir konu oldu: "Domates meyve midir, sebze midir?" Domates sebze ya da meyve olmamakla birlikte ikisi de. Peki domates nasıl hem meyve hem de sebze olabiliyor?

Kahvaltıların vazgeçilmezlerinden birisi olan domatesi bilimsel açıdan ele aldığımızda onun bir meyve olduğu doğrudur. Dünyaca ünlü sözlük Merriam-Webster, bu konuya şöyle bir açıklama getirmiş: "Bir tohum yenilebilir bir üreme organıdır, domates de üzerinde tohumları dünyaya götüren bir bitki olduğu için de meyvedir."

Bu tanım elma, domates, salatalık, avokado ve kabağı da içeriyor. Evet, tahmin ettiğiniz gibi salatalık bile aslında meyve. Ancak bu tip bir sınıflandırma mutfaktaki kullanım alanımız için pek de geçerli olmuyor.

Yine Merriam-Webster'a göre meyve, mutfakta ya da yiyeceklerde tatlı sınıfına dahil olmalı. Bu yüzden meyveler, bilime göre her ne kadar tatlı grubunda olmak zorunda olmasa da gündelik dilde domates, salatalık ve kabak sebze sınıfında gibi gözüküyor.

Aslında hukukçu olan, ancak botanikle de ilgilenen Horace Gray, bu durumu şöyle özetlemiş: "Botanik açısından konuştuğumuzda domatesler, bir asmanın meyveleridir. Tıpkı kabak, fasulye ve bezelye gibi... Ancak halk dilinde domates ve salatalık, tıpkı patates, havuç, şalgam, pancar, karnabahar, lahana, kereviz gibi birer sebzedir." Neredeyse 100 yıldır tartışılan bu konuya da böylece açıklık getirmiş olduk.