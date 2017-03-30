Domino's, Avrupa'da Robotla Pizza Dağıtımına Başlıyor!

Pizza ve gıda sektörünün öncü firması Domino's, dağıtım ağında teknolojiyi kullanmaktan hiç çekinmiyor.

Domino's, küresel pizza dağıtım hizmetinde teknolojinin nimetlerini kullanmaya hiç de yabancı değil. Geçen yıl Yeni Zelanda'daki müşterilerin evlerine drone’larla pizza dağıtımına başlamıştı.

2016 yılının başlarında şirket, Avustralya'da askeri donanım uzmanı olan Marathon Targets şirketiylr ortaklaşa üretilen dört tekerlekli bağımsız bir robotu tanıtmıştı. Şimdi, şirket bu yeni vizyonunu Avrupa'da yeni bir pizza dağıtım hizmeti için kullanmak adına genişletiyor.

2000'den fazla mağazayla dünyanın en büyük pizza dağıtım ağının sahibi olan Domino's Pizza Enterprises, iki Avrupa kentinin sokaklarında robot dağıtım hizmetini sunmak için Starship Technologies ile birlikte çalışıyor. Domino’s Group CEO'su ve Genel Müdürü Don Meij, ortaklığın özerk pizza dağıtımının geleceğine öncülük edeceği görüşünde.

"Biz küresel bir şirketiz ve faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde yenilikçi teknoloji geliştirmek için istekliyiz. Starship ile ortak olmaktan çok heyecanlıyız, çünkü robotlar ticari operasyonlarda kullanıldıkça daha düzenli teslimatlar gerçekleşecek"

Önümüzdeki on yıl boyunca firmanın büyüme planlarıyla birlikte "Bunun gibi girişimlerle filo kurmazsak, yeterince teslimat yapamayız" diyen Meij, bu adımın daha fazla büyümek için ne kadar gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Altı tekerlekli Starship robotlar, robot ve drone teknolojilerinin kullanıma sunulması için ayrılmış bir bölümü olan Domino’s firmasının robotik ünitesi kapsamında mağazaların yaklaşık 4 kilometre çapında bulunan tüketicilere hizmet verecek.

Starship, Mercedes-Benz Vans liderliğinde kısa bir süre önce 17.2 milyon dolarlık tohum finansman alarak bağımsız dağıtım araçları konusunda bir çok uluslararası firmayla anlaşma sağlamayı başardı.