Domino's Pizza'dan Gerçek Pizza Ödüllü Oyun

Domino's lansmanını yaptığı 6 kademeli oyun ile bedava pizzalar dağıtmaya hazırlanıyor. Şu an için Türkiye'de uygulanmayan bu kampanyanın ne zaman ülkemize geleceği ise büyük bir merak konusu.

Bedava Pizza kelimesini duyduğumuz anda hemen hemen hepimizin kulakları sözü söyleyen kaynağa yönelir. Domino’s Pizza da bunun farkına varmış olacak ki bizim iştahımızı kullarak hayat bulacak bir oyunu piyasaya sürmüş. Bahsi geçen oyunda yeterli puana sahibi olursak Domino’s Pizza, ücretsiz pizza vereceğini garanti ediyor. Üstelik oyun da oldukça keyifli gözüküyor.

Pizza zinciri, Pate Pursuit adlı mobil oyunun lansmanını bugün duyurdu, kullancıların pizza temalı görevleri tamamlasına yönelik olan bu oyunda maalesef işler düşündüğünüz kadar kolay ve çabucak gerçekleşmiyor. Oyun 6 seviyeden oluşuyor ve bu 6 seviyenin hepsini geçmeniz durumunda size 10 puanı layık görüyor. Fakat bu 10 puan bedava pizza almanız için yeterli değil. Eğer hedefiniz bedava pizza yemek ise 6 kez bu oyunu bitererek 60 puana ulaşmanız gerekiyor. Bunun suistimal edilebilecek bir uygulama olduğunu düşünmüş olacaklar ki 1 gün içerisinde 10 puandan fazla kazanamıyorsunuz. Yani bedava pizzanızı yiyebilmeniz için 6 gün boyunca oyunu oynamanız şart.

Oyuna eğer Domino’s’un Türkiye ayağı da katılırsa, Play Store’dan: ‘Piece of the Pie Pursuit’ yazarak ulaşabileceksiniz. Şu an için ülkemizde bu kampanyanın yürütülüp yürütülmeyeceğine dair bir açıklama mevcut değil. Bu konuyla ilgili bir gelişme olduğunda siz değerli Webtekno okurları ile paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz.