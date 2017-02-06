Donald Trump'a İsyan Eden 97 Teknoloji Şirketi!

Donald Trump'ın, resmen Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı koltuğuna oturmasının üzerinden bir ay geçmedi ancak aşırı politikaları, çok fazla sivil toplum kuruluşu ve şirket tarafından protesto ediliyor. Aralarında Intel, Google, Microsoft ve Apple'ın bulunduğu 97 bilişim firmasının listesini sizin için derledik.

Sürpriz biçimde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi Barrack Obama'dan devralarak, resmen Beyaz Saray'a yerleşti. Ancak Donald Trump'ın göçmen politikaları başta olmak üzere aşırılıkçı politikaları gerek sivil toplum örgütlerinden, gerekse Dünya'nın bazı en değerli bilişim devleri başta olmak üzere 97 bilişim devinden tepki çekiyor.

Beklendiği gibi Intel, Google, Microsoft, Apple dörtlüsünün başını çektiği 97 teknoloji şirketi, yedi ülkeden gelen göçmenlerin yönelik protesto yürütüyor. Şirketlerin toplu açıklamalarından özetlenen ifadeler şu yönde:

"Şirketlerimiz, politikaları doğrultusunda Donald Trump'in yürütme kararı aleyhindeki davalar açma kararı aldı. Biz hoşgörü, eşitlik ve açıklık gibi prensiplerden asla vazgeçmeyeceğiz ve Donald Trump'ın politikalarını kabullenmeyeceğiz. Sonuç olarak, şirketlerimiz gelişimi ve büyümesi de bu ilkeler üzerine kurulu. Amerika Birleşik Devletleri de bu ilkeler üzerine kurulu." açıklamasında bulunuyorlar.

Hakimin hükümsüz kıldığı emir sonrasında Amerika'ya dönen İranlı öğrenci Behnam Partopour

Washington'da ve diğer eyaletteki, Trump'ın emirlerine karşı dava açıldıktan sonra, ABD Bölge Yargıcı James Robart emri hükümsüz kıldı ve Ulusak Güvenlik Dairesi'nin normal tarama prosedürlerine geri döneceğini vurguladı. Bu nedenle; öğrenciler, yeşil kart sahipleri ve bazı diğer özel statülü göçmenlere hakları iade edildi.

Lakin, Trump da ABD Adalet Departmanı itirazda bulunacağını taahhüt etti. Trump, Florida'da gazetecilere verdiği demeçte, "Davayı kazanacağız, ülkenin güvenliği için kazanacağız" ifadelerini kullandı. Yeni Amerika Başkanı buna ek olarak "Sözde hakimin görüşü komik ve yakında hükmü kalmayacak" iddiasında bulundu. ABD Başkanı, bahsi geçen görüşlerini Twitter'da da paylaştı.

Trump'ın kaleme aldığı bu garip mektup, Amerikan basını tarafından "Temyiz mahkemelerine, kuralları uygulamak isteyen işletmelere baskı amaçlı kullanılabilir. Emir, ABD'li şirketlerin dünyanın en iyi çalışanlarının bir kısmını çok daha zor ve pahalı koşullarda işe alacakları" anlamına geliyor. Üstelik Trump'ın buyrukları, bilişim devlerinin geleceğini ekonomik anlamda tehdit edecek düzeyde.

Kısa süre önce yayınlanan Reuters / Ipsos anketine göre halk, Trump'ın buyruklarına yüzde 49 oranında karşı. Yüzde 41'lik oran Trump'ı desteklerken, yüzde 10'lık kısım karar vermiş değil. Ancak Reuters'e demeç veren ünlü bir hukukçu, Trump'ın açıklamalarını "saygısızca" olarak nitelendiriliyor ve "Hepimizin su içtiği kuyu zehirleniyor." ifadelerini kullanıyor. Uzman Jonathan Turley, "Önce Başkan yargıya saygı göstermeli, sonrasında yargıcı eleştirebilmeli." açıklaması yapıyor.

Bu belirsizlik durumu, iddialara göre ABD'li şirketlerin dünyanın en iyi yeteneklerinden bazılarını işe almalarını ve küresel pazarda rekabet etmelerini engelliyor.

Tam bu noktada "Büyük Dörtlü"nün başını çektiği 97 şirket devreye giriyor. Şirketlerin tam listesi şu durumda: