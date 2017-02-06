Donald Trump'a İsyan Eden 97 Teknoloji Şirketi!
Donald Trump'ın, resmen Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı koltuğuna oturmasının üzerinden bir ay geçmedi ancak aşırı politikaları, çok fazla sivil toplum kuruluşu ve şirket tarafından protesto ediliyor. Aralarında Intel, Google, Microsoft ve Apple'ın bulunduğu 97 bilişim firmasının listesini sizin için derledik.

Sürpriz biçimde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi Barrack Obama'dan devralarak, resmen Beyaz Saray'a yerleşti. Ancak Donald Trump'ın göçmen politikaları başta olmak üzere aşırılıkçı politikaları gerek sivil toplum örgütlerinden, gerekse Dünya'nın bazı en değerli bilişim devleri başta olmak üzere 97 bilişim devinden tepki çekiyor.

Beklendiği gibi Intel, Google, Microsoft, Apple dörtlüsünün başını çektiği 97 teknoloji şirketi, yedi ülkeden gelen göçmenlerin yönelik protesto yürütüyor. Şirketlerin toplu açıklamalarından özetlenen ifadeler şu yönde:

"Şirketlerimiz, politikaları doğrultusunda Donald Trump'in yürütme kararı aleyhindeki davalar açma kararı aldı. Biz hoşgörü, eşitlik ve açıklık gibi prensiplerden asla vazgeçmeyeceğiz ve Donald Trump'ın politikalarını kabullenmeyeceğiz. Sonuç olarak, şirketlerimiz gelişimi ve büyümesi de bu ilkeler üzerine kurulu. Amerika Birleşik Devletleri de bu ilkeler üzerine kurulu." açıklamasında bulunuyorlar.

Hakimin hükümsüz kıldığı emir sonrasında Amerika'ya dönen İranlı öğrenci Behnam Partopour

Washington'da ve diğer eyaletteki, Trump'ın emirlerine karşı dava açıldıktan sonra, ABD Bölge Yargıcı James Robart emri hükümsüz kıldı ve Ulusak Güvenlik Dairesi'nin normal tarama prosedürlerine geri döneceğini vurguladı. Bu nedenle; öğrenciler, yeşil kart sahipleri ve bazı diğer özel statülü göçmenlere hakları iade edildi.

Lakin, Trump da ABD Adalet Departmanı itirazda bulunacağını taahhüt etti. Trump, Florida'da gazetecilere verdiği demeçte, "Davayı kazanacağız, ülkenin güvenliği için kazanacağız" ifadelerini kullandı. Yeni Amerika Başkanı buna ek olarak "Sözde hakimin görüşü komik ve yakında hükmü kalmayacak" iddiasında bulundu. ABD Başkanı, bahsi geçen görüşlerini Twitter'da da paylaştı.

Trump'ın kaleme aldığı bu garip mektup, Amerikan basını tarafından "Temyiz mahkemelerine, kuralları uygulamak isteyen işletmelere baskı amaçlı kullanılabilir. Emir, ABD'li şirketlerin dünyanın en iyi çalışanlarının bir kısmını çok daha zor ve pahalı koşullarda işe alacakları" anlamına geliyor. Üstelik Trump'ın buyrukları, bilişim devlerinin geleceğini ekonomik anlamda tehdit edecek düzeyde. 

Kısa süre önce yayınlanan Reuters / Ipsos anketine göre halk, Trump'ın buyruklarına yüzde 49 oranında karşı. Yüzde 41'lik oran Trump'ı desteklerken, yüzde 10'lık kısım karar vermiş değil. Ancak Reuters'e demeç veren ünlü bir hukukçu, Trump'ın açıklamalarını "saygısızca" olarak nitelendiriliyor ve "Hepimizin su içtiği kuyu zehirleniyor." ifadelerini kullanıyor. Uzman Jonathan Turley, "Önce Başkan yargıya saygı göstermeli, sonrasında yargıcı eleştirebilmeli." açıklaması yapıyor.

Bu belirsizlik durumu, iddialara göre ABD'li şirketlerin dünyanın en iyi yeteneklerinden bazılarını işe almalarını ve küresel pazarda rekabet etmelerini engelliyor.

Tam bu noktada "Büyük Dörtlü"nün başını çektiği 97 şirket devreye giriyor. Şirketlerin tam listesi şu durumda:

  1. AdRoll
  2. Aeris Communications
  3. Airbnb
  4. AltSchool, PBC
  5. Ancestry.com
  6. Appboy
  7. Apple
  8. AppNexus
  9. Asana
  10. Atlassian Corp
  11. Autodesk
  12. Automattic
  13. Box
  14. Brightcove
  15. Brit + Co
  16. CareZone
  17. Castlight Health
  18. Checkr
  19. Chobani
  20. Citrix Systems
  21. Cloudera
  22. Cloudflare
  23. Copia Institute
  24. DocuSign
  25. DoorDash
  26. Dropbox
  27. Dynatrace
  28. eBay
  29. Engine Advocacy
  30. Etsy
  31. Facebook
  32. Fastly
  33. Flipboard
  34. Foursquare Labs
  35. Fuze
  36. General Assembly
  37. GitHub
  38. Glassdoor
  39. Google
  40. GoPro
  41. Harmonic
  42. Hipmunk
  43. Indiegogo
  44. Intel
  45. Jand, Inc. doing business as Warby Parker
  46. Kargo Global
  47. Kickstarter, PBC
  48. Kind
  49. Knotel
  50. Levi Strauss & Co.
  51. LinkedIn
  52. Lithium Technologies
  53. Lyft
  54. Mapbox
  55. Maplebear Inc. d/b/a Instacart
  56. Marin Software
  57. Medallia
  58. A Medium Corporation
  59. Meetup
  60. Microsoft
  61. Motivate International
  62. Mozilla
  63. Netflix
  64. Netgear
  65. NewsCred
  66. Patreon
  67. PayPal Holdings
  68. Pinterest
  69. Quora
  70. Reddit
  71. Rocket Fuel
  72. SaaStr
  73. Salesforce.com
  74. Scopely
  75. Shutterstock
  76. Snap
  77. Spokeo
  78. Spotify USA
  79. Square
  80. Squarespace
  81. Strava
  82. Stripe
  83. SurveyMonkey
  84. TaskRabbit
  85. Tech:NYC
  86. Thumbtack
  87. Turn
  88. Twilio
  89. Twitter
  90. Turn
  91. Uber Technologies
  92. Via
  93. Wikimedia Foundation
  94. Workday
  95. Y Combinator Management
  96. Yelp
  97. Zynga
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Kaynak : https://www.engadget.com/2017/02/06/almost-100-tech-firms-team-up-against-trumps-immigration-ban/
Etiketler: apple, microsoft, donald trump
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