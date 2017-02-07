Donald Trump'a Karşı Teknoloji Şirketlerinin İsyanına Tesla da Katıldı!
97 teknoloji devinin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ve aşırılıkçı politikalarına karşı baş kaldırdığını daha önce de paylaşmıştık. Olayın üstünden saatler geçmeden bu sayı 127'ye yükseldi. Asıl sürprizi ise Elon Musk'ın CEO görevini üstlendiği Tesla ve Space X gerçekleştirdi. Bu iki şirket, karara karşı olan firmalar arasındaki yerlerini aldılar.

Otuz şirket daha Trump yönetimi aleyhindeki dava için Washington yargı sistemini destekleyen bir "dostane" bildiriye imza attı. Davada, yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına vize verilmesini geçici olarak durduracak Trump kararnamesine karşı çıkılıyor.

Yaklaşık 100 adet bilişim Titan'ı söz konusu bildiriye zaten hafta sonu itibariyle imza atmıştı. Bildiriye (aslında şahsa yazılmış bir 'dostane bir mektup' olarak da değerlendirebiliriz) bugün itibariyle katılan firmalar arasında Adobe, Bungie, Evernote, HP, Inc, IAC, Slack, SpaceX, Tesla ve Zenefits gibi devler bulunuyor. Bildiriye, tam 127 bilişim devi imza atmış durumda.
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Gelişmelerdeki en şaşırtıcı nokta ise Elon Musk'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SpaceX ve Tesla'nın da bildiriye imza atmış olması. Ne de olsa Elon Musk, kısa süre önce "Donald Trump'ın danışmanlığından vazgeçmeyeğini" açıklamıştı. Anlaşılan, yönetim kurulu üyeleri ve büyük hissedarların dediği olmuş.
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Tam liste şöyle oluştu:

  1. AdRoll
  2. Aeris Communications
  3. Airbnb
  4. AltSchool, PBC
  5. Ancestry.com
  6. Appboy
  7. Apple
  8. AppNexus
  9. Asana
  10. Atlassian Corp
  11. Autodesk
  12. Automattic
  13. Box
  14. Brightcove
  15. Brit + Co
  16. CareZone
  17. Castlight Health
  18. Checkr
  19. Chobani
  20. Citrix Systems
  21. Cloudera
  22. Cloudflare
  23. Copia Institute
  24. DocuSign
  25. DoorDash
  26. Dropbox
  27. Dynatrace
  28. eBay
  29. Engine Advocacy
  30. Etsy
  31. Facebook
  32. Fastly
  33. Flipboard
  34. Foursquare Labs
  35. Fuze
  36. General Assembly
  37. GitHub
  38. Glassdoor
  39. Google
  40. GoPro
  41. Harmonic
  42. Hipmunk
  43. Indiegogo
  44. Intel
  45. Jand, Inc. doing business as Warby Parker
  46. Kargo Global
  47. Kickstarter, PBC
  48. Kind
  49. Knotel
  50. Levi Strauss & Co.
  51. LinkedIn
  52. Lithium Technologies
  53. Lyft
  54. Mapbox
  55. Maplebear Inc. d/b/a Instacart
  56. Marin Software
  57. Medallia
  58. A Medium Corporation
  59. Meetup
  60. Microsoft
  61. Motivate International
  62. Mozilla
  63. Netflix
  64. Netgear
  65. NewsCred
  66. Patreon
  67. PayPal Holdings
  68. Pinterest
  69. Quora
  70. Reddit
  71. Rocket Fuel
  72. SaaStr
  73. Salesforce.com
  74. Scopely
  75. Shutterstock
  76. Snap
  77. Spokeo
  78. Spotify USA
  79. Square
  80. Squarespace
  81. Strava
  82. Stripe
  83. SurveyMonkey
  84. TaskRabbit
  85. Tech:NYC
  86. Thumbtack
  87. Turn
  88. Twilio
  89. Twitter
  90. Turn
  91. Uber Technologies
  92. Via
  93. Wikimedia Foundation
  94. Workday
  95. Y Combinator Management
  96. Yelp
  97. Zynga
  98. Adobe Systems Incorporated 98.
  99. Affirm, Inc.
  100. Ampush LLC 
  101. Brocade Communications Systems, Inc. 
  102. Bungie, Inc.
  103. Casper Sleep Inc.
  104. Cavium, Inc. 
  105. Chegg, Inc. 
  106. ClassPass Inc. 
  107. Coursera 
  108. EquityZen Inc. 
  109. Evernote 
  110. Gusto 
  111. Handy Technologies, Inc. 
  112. HP Inc. 
  113. IAC/InterActiveCorp 
  114. Linden Lab 
  115. Managed By Q Inc. 
  116. MobileIron 
  117. New Relic, Inc. 
  118. Pandora Media, Inc. 
  119. Planet Labs Inc.
  120. RPX Corporation
  121. Shift Technologies, Inc. 
  122. Slack Technologies, Inc. 
  123. SpaceX 
  124. Tesla, Inc. 
  125. TripAdvisor, Inc. 
  126. Udacity, Inc. 
  127. Zendesk, Inc. 
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Kaynak : http://www.theverge.com/2017/2/6/14527132/trump-executive-order-lawsuit-amicus-brief-new-companies
Etiketler: tesla, Elon Musk, donald trump
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