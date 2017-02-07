Otuz şirket daha Trump yönetimi aleyhindeki dava için Washington yargı sistemini destekleyen bir "dostane" bildiriye imza attı. Davada, yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına vize verilmesini geçici olarak durduracak Trump kararnamesine karşı çıkılıyor.
Yaklaşık 100 adet bilişim Titan'ı söz konusu bildiriye zaten hafta sonu itibariyle imza atmıştı. Bildiriye (aslında şahsa yazılmış bir 'dostane bir mektup' olarak da değerlendirebiliriz) bugün itibariyle katılan firmalar arasında Adobe, Bungie, Evernote, HP, Inc, IAC, Slack, SpaceX, Tesla ve Zenefits gibi devler bulunuyor. Bildiriye, tam 127 bilişim devi imza atmış durumda.
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Gelişmelerdeki en şaşırtıcı nokta ise Elon Musk'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SpaceX ve Tesla'nın da bildiriye imza atmış olması. Ne de olsa Elon Musk, kısa süre önce "Donald Trump'ın danışmanlığından vazgeçmeyeğini" açıklamıştı. Anlaşılan, yönetim kurulu üyeleri ve büyük hissedarların dediği olmuş.
Tam liste şöyle oluştu:
- AdRoll
- Aeris Communications
- Airbnb
- AltSchool, PBC
- Ancestry.com
- Appboy
- Apple
- AppNexus
- Asana
- Atlassian Corp
- Autodesk
- Automattic
- Box
- Brightcove
- Brit + Co
- CareZone
- Castlight Health
- Checkr
- Chobani
- Citrix Systems
- Cloudera
- Cloudflare
- Copia Institute
- DocuSign
- DoorDash
- Dropbox
- Dynatrace
- eBay
- Engine Advocacy
- Etsy
- Fastly
- Foursquare Labs
- Fuze
- General Assembly
- GitHub
- Glassdoor
- GoPro
- Harmonic
- Hipmunk
- Indiegogo
- Intel
- Jand, Inc. doing business as Warby Parker
- Kargo Global
- Kickstarter, PBC
- Kind
- Knotel
- Levi Strauss & Co.
- Lithium Technologies
- Lyft
- Mapbox
- Maplebear Inc. d/b/a Instacart
- Marin Software
- Medallia
- A Medium Corporation
- Meetup
- Microsoft
- Motivate International
- Mozilla
- Netflix
- Netgear
- NewsCred
- Patreon
- PayPal Holdings
- Quora
- Rocket Fuel
- SaaStr
- Salesforce.com
- Scopely
- Shutterstock
- Snap
- Spokeo
- Spotify USA
- Square
- Squarespace
- Strava
- Stripe
- SurveyMonkey
- TaskRabbit
- Tech:NYC
- Thumbtack
- Turn
- Twilio
- Turn
- Uber Technologies
- Via
- Wikimedia Foundation
- Workday
- Y Combinator Management
- Yelp
- Zynga
- Adobe Systems Incorporated 98.
- Affirm, Inc.
- Ampush LLC
- Brocade Communications Systems, Inc.
- Bungie, Inc.
- Casper Sleep Inc.
- Cavium, Inc.
- Chegg, Inc.
- ClassPass Inc.
- Coursera
- EquityZen Inc.
- Evernote
- Gusto
- Handy Technologies, Inc.
- HP Inc.
- IAC/InterActiveCorp
- Linden Lab
- Managed By Q Inc.
- MobileIron
- New Relic, Inc.
- Pandora Media, Inc.
- Planet Labs Inc.
- RPX Corporation
- Shift Technologies, Inc.
- Slack Technologies, Inc.
- SpaceX
- Tesla, Inc.
- TripAdvisor, Inc.
- Udacity, Inc.
- Zendesk, Inc.