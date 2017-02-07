97 teknoloji devinin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ve aşırılıkçı politikalarına karşı baş kaldırdığını daha önce de paylaşmıştık. Olayın üstünden saatler geçmeden bu sayı 127'ye yükseldi. Asıl sürprizi ise Elon Musk'ın CEO görevini üstlendiği Tesla ve Space X gerçekleştirdi. Bu iki şirket, karara karşı olan firmalar arasındaki yerlerini aldılar.

Otuz şirket daha Trump yönetimi aleyhindeki dava için Washington yargı sistemini destekleyen bir "dostane" bildiriye imza attı. Davada, yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına vize verilmesini geçici olarak durduracak Trump kararnamesine karşı çıkılıyor.

Yaklaşık 100 adet bilişim Titan'ı söz konusu bildiriye zaten hafta sonu itibariyle imza atmıştı. Bildiriye (aslında şahsa yazılmış bir 'dostane bir mektup' olarak da değerlendirebiliriz) bugün itibariyle katılan firmalar arasında Adobe, Bungie, Evernote, HP, Inc, IAC, Slack, SpaceX, Tesla ve Zenefits gibi devler bulunuyor. Bildiriye, tam 127 bilişim devi imza atmış durumda.

Gelişmelerdeki en şaşırtıcı nokta ise Elon Musk'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SpaceX ve Tesla'nın da bildiriye imza atmış olması. Ne de olsa Elon Musk, kısa süre önce "Donald Trump'ın danışmanlığından vazgeçmeyeğini" açıklamıştı. Anlaşılan, yönetim kurulu üyeleri ve büyük hissedarların dediği olmuş.

Tam liste şöyle oluştu: