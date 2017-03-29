Donald Trump'ın aşırılıkçı politikalarından rahatsız olan bir robotun eylemlerini, kahkahalar eşliğinde izleyeceksiniz.

Donald Trump, son derece ilginç bir kişilik. Sosyal platformlardan attığı mesajlar, Amerika'nın yeni başkanının garip dogmalarını ve seçimdeki rakibi Hillary Clinton'a olan öfkesini yansıtıyor. Maalesef Donald Trump'ın mesajlarından her biri, rakiplerine rahatsızlık vermekten, onların mesajlarını alıntılamaktan ve birbirinden tuhaf iletilerden oluşuyor.

Ancak Trump böyle yaparak kendini de mizah malzemesi haline getiriyor. Örneğin @burnedyourtweet isimli hesaba bir göz göz atalım. Hesap, her bir Trump tweet'ine karşı tepki göstermek için oluşturulmuş. Önce tweet yazıcıdan(bizce kağıt israfı) olarak çıkıyor ve tweet'i yazdırıp bir kanca ile tutan bir robot onu ateşe verip, gerisini kül tablasına fırlatıyor.

Robot doğal olarak Trump'ın her yorumu ile uğraşamıyor. Eh ne de olsa sınırlar söz konusu. Üstelik buna Terminator filmindeki robotların bile kadir olduğuna emin değiliz. Ancak mesaj son derece net: Robotun yapımcısı Trump'ın mesajlarını elle yakmanın bile insana zarar verebileceğini, dolayısıyla yanlış olduğunu düşünüyor. Yapımcıya göre, “Trump'ın sözleri insanları incitmeye değmez.”