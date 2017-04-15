Donald Trump'a 'Uzaydan' Küfür Edildi!

Özerk Uzay Ajansı Ağı ASAN, Donald Trump'ın politikalarına tepki göstermek için stratosfere bir meteoroloji balonu yolladı. Trump'a bu balon vasıtasıyla edilen küfrün "epey ağır" olduğunu söyleyebiliriz.

Uzay araştırmaları ile tanınan Özerk Uzay Ajansı Ağı (ASAN), Donald Trump için çok özel bir mesaj yolladı ve bunu gerçekleştirmek için stratosferin içine bir hava balonu yollamaktan kaçınmadı. Sosyal medyadan da yayınlanan mesaj şöyle: “Şuna bak, seni o....u çocuğu...”

ASAN'ın "Uzaydaki İlk Protesto" olarak adlandırdığı şeyin en çarpıcı noktası, Trump'ın aşırılıkçı politikalarına ve onun "Amerika önce gelir" yaklaşımına uzaydan tepki göstermeyi başarması. Alttan alta yatan mesaj ise bu büyük mavi kürenin üstünde pek çok insanın yaşaması ve dünyanın sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşmaması.