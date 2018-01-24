Hızını Alamayan Donald Trump Şimdi de Samsung'a Taş Attı!

İki FBI ajanının 50 bin metin mesajının silinmesi üzerine FBI'ın Samsung yazılım güncellemelerini suçlu göstermesinin ardından Donald Trump, iğneleyici bir şekilde 'Suçlu Samsung' dedi.

Twitter oldukça özgür bir platform ve bu özgür ortamdan en fazla yararlananlardan birisi de şüphesiz ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Yine olaylı bir tweet atan Trump, iki FBI ajanının kaybolan metin mesajları nedeni ile Güney Koreli teknoloji devi Samsung’u suçladı.

Trump’ın başkanlıktan indirilmek istendiğine yönelik bir komplo teorisine göre FBI, iki ajanı arasında geçen 50 bin metin mesajını kasıtlı olarak sildi. İddiaya göre FBI, FBI ajanı Peter Strzok ile FBI avukatı Lisa Page arasında geçen mesajlaşmaları bir yazılım güncellemesi nedeni ile saklamayı başaramadı.

Trump bu konuda iğneleyici bir espri mi yapıyordu yoksa gerçekten Samsung’un onu koltuğundan etmeye çalışanlarla iş birliği içinde olduğunu mu düşünüyor, bilinmiyor. Her ne olursa olsun işini garanti altına almak isteyen Başsavcı Jeff Sessions konu ile ilgili bir soruşturma başlattı.

Başsavcı Yardımcısı Stephen Boyd, yaptığı açıklamada FBI’ın kendilerini bilgilendirdiğini, FBI tarafından sağlanan 5 Samsung akıllı telefonun FBI’ın bilgi depolama görevi ile çelişerek yapılandırma sorunları nedeni ile yazılım güncellemeleri sırasında metin mesajlarını saklayamadığını ve mesajların silindiğini söyledi.

Bir siyasi yorumcu olan Bryan Crabtree, iddiaların gülünç olduğunu ve buna inanmasının mümkün olmadığını söyledi. FBI’a diğer Samsung akıllı telefonlarda da başta metin mesajları olmak üzere veri kaybı yaşanıp yaşanmadığının sorulması üstüne FBI’ın ‘yorum yok’ dediğini belirten Crabtree, bu durumun sadece iki FBI görevlisinde yaşandığını belirtti.