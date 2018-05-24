Donald Trump'ın bizzat kendisi değilse de, danışmanlarına verdiği talimatla Twitter hesabından eleştirelerde bulunan kişileri engellemesi olay olmuştu. Federal Mahkeme, Donald Trump'ın bunu yapamayacağına hükmetti.

New York'ta bulunan bir Federal Mahkeme tarafından açıklanan karara göre bir devlet memuru olarak Donal Trump'ın, insanların politik görüşlerine göre onları engellemeye hakkı olmadığına hükmetti.

Davayı yürüten hakim Naomi Reice Buchwald, Donald Trump'ın hesabında ülkenin işleyişine, yeni dönemdeki planlarına ve mevcut ülke yönetimiyle ilgili bilgilendirmelere yer verdiğine dikkat çekti. İnsanların bu bilgilerin öğrenmesinin bir yasal hak ve özgürlük olduğunu, Amerikan Başkanı sıfatındaki birinin insanların bu sayfaya erişimini engelleyemeyeceğine hükmetti.

2017 yılında Twitter kullanıcılarının Trump tarafından engellenmesine karşı açılan dava böylece son bulmuş oldu. Bununla birlikte ilginç bir detay var: Mahkeme, Trump ve danışmanlarının engellenen kullanıcıların engelinin açılması yönünde bir karar vermedi. Nitekim özünde bu başka bir davanın konusu olabilir. Ancak verilen karar artık hiçbir kullanıcının engellenmemesi yönünde ve uygulanması şart.

Şimdi soru şu: Kural tanımazlığı ve çılgın kararları ile bilinen Trump, Twitter üzerinden bu yasağı delmeyi düşünecek mi? Önümüzdeki süreçte bu sorunun cevabını beraber öğreneceğiz.