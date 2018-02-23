ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırının ardından devlet yetkilileri ve yerel yönetim birimleriyle bir toplantı düzenledi. Yaptığı açıklamada artan şiddet eğilimine yönelik olarak şiddet ögeleri barındıran video oyunlarını ve filmleri hedef gösterdi.

ABD’nin tartışmalı başkanı Donald Trump, perşembe günü Florida eyaletindeki yetkililerle bir araya geldi. Son yıllarda artan şiddet eğilimini ve özellikle ABD’de okullara düzenlenen silahlı saldırıları gündeme getiren Trump’ın açıklamaları tartışma yaratıyor. 14 Şubat’ta aynı eyaletteki bir lisede silahlı saldırı düzenlenmişti.

Ülkenin güvenlik birimleri, geçtiğimiz haftadan bu yana söz konusu saldırıların nedenlerini ve şiddet eğilimini tartışıyorlar. Trump ise yaptığı açıklamalarla şiddetin destekçisi olarak oyunların ve filmlerin dahil olduğu eğlence sektörünü hedef aldı. İnternetin gençlerin düşüncelerine etkisinin incelenmesi gerektiğiyle söze başlayan ABD Başkanı, “Video oyunlarındaki şiddet seviyesi, gençlerin düşüncelerini şekillendiriyor” dedi.

Önceki yıllarda şiddet içeren video oyunlarıyla, şiddet eğilimi arasındaki bağı analiz etmek amacıyla sayısız bilimsel araştırma yapılmıştı. Amerika Psikoloji Topluluğu’nun 2015 tarihli bir araştırmasında söz konusu etki onaylandı.

Geçtiğimiz yıllarda başkanlık koltuğunda oturan Obama ise konunun daha fazla incelenmesi için 10 milyon dolarlık bütçe talep etmiş, bu bütçe teklifi Trump’ın partisi Cumhuriyetçiler tarafından reddedilmişti.

Gene bu yıl İngiltere’deli York Üniversitesi tarafından yayınlanan güncel araştırmalar, oyuncuların şiddet eğilimi yaşamadıkları sonucuna ulaşmıştı. Yine de Trump’ın açıklamaları ilk araştırma eksininde, gençlerin etkilendiği yönünde oldu:

“Bir adım daha ileriye gidersek şiddet içerikli filmleri görüyoruz. Belki de filmlerdeki şiddet içeriklerinin de derecelendirilmesi gerekiyordur.”

Asına bakarsanız bunun için bir derecelendirme sistemi var. Fakat etkin bir şekilde işe yarayıp yaramadığını merak etmek oldukça mantıklı. Ancak yapılan araştırmaların çoğu, filmlerin aynı şiddet eğilimine destek olmadığı yönünde sonuçlar veriyor.

Eğer şiddet eğilimi hakkında konuşacaksak, genç bireylerin potansiyel olarak silahlara daha kolay ulaşabildiği bireysel silahlanma politikalarından bahsetmemiz gerekiyor. Bir insanın filmler ya da oyunlarla yoldan çıkıp, eğilim gösterdiği şiddeti gerçeğe dökmesi için tek ulaşması gereken silahlar oluyor. Ülkedeki bireysel silahlanma yasaları oldukça yumuşak ve herkes kolayca silah satın alabiliyor.

Ne Trump’dan ne de Beyaz Saray’dan şiddetin asıl tetikçisi olan bireysel silahlanmanın artışı ile ilgili bir açıklama gelmiyor.