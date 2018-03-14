Donald Trump Gözünü Yukarıya Dikti: Uzay Kuvvetleri Geliyor!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, uzayı da hava ya da deniz gibi bir "savaş alanı" olarak gördüğünü bu sebeple yeni bir askeri şube olan Uzay Gücünün oluşturulacağını söyledi. Trump'ın açıklamaları sosyal ağlarda dalga konusu oldu.

Amerika Birleşik Devletleri tarihinde en öngörülemez ve ilginç başkan olma özelliğini uzun bir süre kimseye kaptırmayacağı belli olan Donald Trump yine ilginç bir açıklama yaptı. ABD’nin San Diego Eyaleti’nde bulunan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir havaalanında yaptığı açıklamada Trump, yönetiminin “Uzay Gücü” olarak adlandırdığı şeyi kurmayı düşünebileceğini söyledi. ABD ordusunun yeni kolu, yalnızca Ordu veya Hava Kuvvetleri gibi çalışacak ama uzayda.

Donald Trump yaptığı açıklamada, “Uzay için yeni ulusal stratejim, uzayın, kara, hava ve deniz gibi bir savaş alanı olarak görüldüğünü kabul ediyor. Uzay Gücümüz bile olabilir. Hava Kuvvetlerine sahibiz. Bir Uzay Gücüne sahip olacağız." dedi. Denizcilerin veya pilotların geçmişte birçok kez astronot olduğunu söyleyen Trump, “Amerika'nın yıldızlara yol göstermeye devam etmesini sağlamak için hayati önem taşıdığını” belirtti.

Donalt Trump'ın sözleri bir ABD başkanı olduğu için önemlidir ancak yüzde yüz doğru mu söylüyor yoksa medyayı mı yemeye çalışıyor tam bilmiyoruz. Bilinen bir şey var ki Trump'ın açıklamaları tüm dünyada oldukça gündem oldu. Ancak Trump'ın söylediklerinin %100'lük bir gerçeklik payı olsa da büyük bir sorun bulunuyor. 1960'lı yıllarda uzay meselesi üzerine çalışmalarını yapan Sovyetler Birliği kısa zamanda büyük başarılar elde etmişti. ABD bu yarışın ilk evrelerinde Sovyetler Birliği'nin çok gerisinde bulunuyordu. Bundan dolayı ABD Birleşmiş Milletler’e bir yasa önerisinde bulundu. Bu yasaya göre uzay aynen uluslararası sular gibi tarafsız bir bölge olarak kayıtlara geçmeliydi. Yasa onlarca ülkenin oyuyla BM'den geçti. Bu arada ilk destekleyen ülke de Türkiye olmuştu.