Donald Trump, Güvenlik Gerekçesiyle Android Telefonuna Veda Etti

Amerikan Gizli Servisi, yeni başkan Donald Trump'ın Android telefon kullanmasını güvenlik gerekçesiyle uygun görmedi.

Donald Trump bugün itibariyle Beyaz Saray'a resmen yerleşiyor. Associated Press ajansına göre Trump, görevine başlamadan önce çok sevdiği Android telefonuna veda etmek zorunda kaldı. The New York Times'a göre Trump, şimdi Gizli Servis tarafından onaylanan daha güvenli, şifreli bir telefon kullanıyor.

Trump'ın en büyük hobilerinden biri Twitter'da gündem yaratmak. Bunu yaparken de Android telefonundan sıkça tweet atıyor. Ayrıca numarası da fazlaca bilindik. Profesyonel golfçü Greg Norman, seçimden sonra Donald Trump'ı bizzat aramış, hatta Amerikalı başkanın cep telefonu numarasını Avustralya Başkanı Malcolm Turnbull ile paylaşmıştı.

Bu tür bir medyatikliğin Gizli Servis tarafından hoş karşılandığını söylemek mümkün değil. Gizli Servis, önceki başkan Barrack Obama'ya kullanması için modifiye edilmiş bir BlackBerry tahsis etmişti. Donald Trump'a nasıl bir telefon tahsis edildiği ise kamuoyuna açıklanmadı. Söz konusu kriptolu telefonlar aracılığıyla başkanlar, ancak çok az sayıdaki yakınları ile iletişim kurabiliyor.

Trump, Android'inden vazgeçmek zorunda kalacağından ve kendisini "yalıtılmış" hissedeceğinden endişe duyuyordu. Eh, endişeleri gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Trump'ın paylaşımları Gizli Servis tarafından sürekli denetlenecek.

AP'ye, Newseum müzesi, Amerika Başkanı'nın eski telefonunu koleksiyonuna ekleme konusunda Trump'ın ekibine ulaştı ancak henüz yanıt alamadı. Washington'da 23.000 metrekare alan üstüne inşa edilen Newseum müzesi, her yıl 815.000 kişi tarafından ziyaret ediliyor.