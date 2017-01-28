Donald Trump Hangi Android Telefonu Kullanıyor?

ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump'ın kullandığı Android cihazı ortaya çıktı.

Özellikle resmi Twitter hesabında yaptığı sert açıklamaları ile gündeme gelen Donald Trump'ın, resmi olarak ABD Başkanlığı görevine başladığında bu huyundan vazgeçeceği beklenmekteydi.

Hatta Gizli Servis'in bu durumu pek hoş karşılamadığı ve Trump'a, Obama'da olduğu gibi güvenliği ciddi oranda arttırılmış bir BlackBerry tahsis edildiği söylenmiş, Trump'ın da bu nedenle Android cihazına veda ettiği konuşulmuştu.

Ancak NYT'nin açıkladığına göre Donald Trump, hala tweet atarken eski, güvenlik seviyesi düşük Android cihazını kullanmakta. Yani Trump, her ne kadar Gizi Servis onaylamasa da Beyaz Saray'da hala Android cihazını kullanmakta.

Peki Trump'ın kullandığı Android telefon hangisi?

Trump'ın telefonu konusunda kesin ve net bir şekilde "şu cihazı kullanıyor" denebilecek resmi bir şey yok. Ancak; Trump'ın fotoğraflarından yola çıktığımızda hangi cihazı kullandığını bulmak çok da zor değil.

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf, 2015 yılının Ekim ayında çekilmiş. Fotoğraftaki cihazı incelediğimizde arka kısmı gözüken cihazın tam arka-orta bölümünde bir kamera mevcut, bu kameranın sol tarafında ise bir LED flaş. Sağ tarafta da -muhtemelen- bir logo yer almakta. Ayrıca üst taraftaki kulaklık girişi de rahatlıkla görülebilmekte.

Şubat 2016'da çekilen bu fotoğrafta ise telefonun ön kısmına ilişkin bazı detaylar da göze çarpıyor. Bu konuda en dikkat çeken şey ise 'home' düğmesi ve alt USB girişi. Özellikle ön panele baktığımızda, cihazın Samsung olduğunu rahatlıkla söylebiliriz. Samsung'un modellerinden yola çıkarak bir daraltma yaparsak; bu tarz özelliklerde bir Samsung cihazı ancak Galaxy serisi olabilir. Fakat alt kısımında kulaklık girişi bulunmaması, Galaxy S6 ve sonrası cihazları eliyor.

Arka tasarımı baz aldığımızda (yani ortada kamera, solda LED flaş ve sağdaki logo ile), cihazı açık şekilde Galaxy S3 olduğu ortaya çıkmakta. Cihazın neden Galaxy S4 ya da S5 olmayacağını cevabı ise, kameranın solunda bulunan LED flaş ile alakalı. Zira S4 ve S5'te LED flaş, S3'teki gibi kameranın solunda değil, altında oluyor.

Kısa bir süre önce Trump'ın bir röportajı sırasında çekilen bu fotoğraf da cihazın Galaxy S3 olduğunu doğrular nitelikte:

Evet, sonuç olarak ABD Başkanının kullandığı Android cihaz, 2012 yılında piyasaya sürülen, son yazılım güncellemesini ise 2015 yılında almış Android 4.3 Jelly Bean'li Samsung Galaxy S3. Trump'ın Gizli Servis'in tavsiyesine uyarak cihazı kullanmayı bırakıp bırakmayacağı bilinmez. Fakat şu an için Trump, tweet'lerini bu cihaz ile atıyor diyebiliriz.

Tabii böylesine zengin bir iş adamının dört sene önce piyasaya sürülmüş bir telefonu neden kullanmaya devam ettiği bilinmez. Belki sadece Twitter'a giriş-çıkış yaptığı için değiştirmek istememiştir.

Fakat belirttiğimiz gibi Gizli Servis, özellikle güvenliği sağlam derecede arttırılmış bir Black Berry cihazını Trump'a kullanması için sunacak (hatta sunmuş da olabilir). Sonuç olarak Trump artık ABD Başkanı ve güvenlik onun için ilk sırada geliyor.

Bu durum sadece telefon ile alakalı değil. Aynı şekilde Trump'a, Obama'nın kullandığı aracın daha da geliştirilmiş bir versiyonu tahsis edilecek. Cadillac marka aracın lakabı 'Beast' yani 'Canavar'.

Beast'in inanılmaz özelliklere sahip olacağı konuşulmakta. Henüz aracın ne gibi özellikler barındırdığını kesin olarak bilemiyoruz fakat araç, Obama'nın aracının gelişmiş versiyonu olacak. Obama'nın aracı da şöyle bir şeydi:

Benzer şekilde güvenlik sistemlerine sahip bir makam aracı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da mevcut.