Beyaz Saray herkes için çok lüks bir yer değil, özellikle de başkan Trump için. Donald Trump o kadar zengin ki, Beyaz Saray'dan daha lüks onlarca mülke sahip. İşte bunlardan 10 tanesi!

Beyaz Saray, hepimizin gözüne büyüleyici gelebilir. ABD’nin yönetim merkezi olmasının dışında, etkileyici bir yapı ve yaşamak için güzel bir ev olarak görünen saray, aslında herkes için böyle bir yer değil. Çünkü Donald Trump gibi zengin bir başkanın Beyaz Saray’dan kat kat lüks onlarca mülkü var. İşte bunlardan 10 tanesi.

1-Trump International Golf Links & Hotels, İrlanda

Trump’ın en etkileyeci mülklerinden biri olan bu otel, canı sıkıldığında ara ara kaçtığı bir yer. Büyük bir golf tesisinin yanında birçok lükse sahip olan bu otel, tıpkı bir şato gibi inşa edilmiş. İçinde bir SPA, lüks yemek odaları ve 4 yataklı süitler bulunuyor.

2-Trump Şarap Evi, ABD/Virginia

Trump burayı bankaya kredisini ödeyemeyen bir kişiden almış, kelepire konmuş diyebiliriz. Burayı hemen zenginler için bir şarap evine ve otele çevirmiş. 2000 dönümlük bir alanda şarap yapımı için üzüm yetiştiriliyor. 23.000 metrekarelik ve 45 odalık bir yaşam alanı olan hotel ise içinde özel bir sinema salonu dahi bulunduruyor.

3-Seven Springs Estates, ABD/New York

Trump, 1996’da “Seven Springs Estates” olarak bilinen, New York/Bedford’daki mülkleri satın aldı. Burayı kendi özel tatil evi olarak kullanıyor. 50.000 metre karelik bir yaşam alanı ve 3 yüzme havuzuna sahip olan Seven Springs Estates, ayrıca bir bowling bölümüne de sahip. Köşklerde toplamda 60 oda ve 15 yatak odası var. Bu da Beyaz Saray’dakinden 4 adet fazla yatak odası demek!

4-Mar-A-Lago Mülkleri, ABD/Florida

Trump’ın buradaki malikanesi devasa büyüklükte. 110.000 metre karelik malikane, Beyaz Saray’ın tam iki katı büyüklüğünde. 55 yatak odası ve 3 bomba sığınağı mevcut. Trump, burayı özel bir kulübe çevirdi. Bu kulübe üye olmak içinse 200.000 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.

5-Trump Turnberry Hotel & Golf Klübü, İskoçya

Trump tam bir golf aşığı, ancak burası ilginç bir mülk. Çünkü içinde özel bir deniz feneri dahi var. Burayı satın aldıktan sonra Trump, birçok restorasyonda bulunmuş ve 300 milyon dolar harcamış. Otelin içerisinde onlarca altın kaplama şamdan ve İtalyan mermeriyle kaplanmış banyolar var.

6-Trump International Hotel, ABD/Washington

19. yüzyılda ABD’nin posta ofisi olarak kullanılan binayı satın alan Trump, burayı bir otele çevirmiş. İçinde 35 suit olan otel, sanki küçükmüş gibi gelebilir. Ama bu algı yanlış, çünkü kral odası yaklaşık 6.300 metrekare büyüklüğünde! İçinde 20 kişilik emek odası ve özel spor salonu mevcut.

7-Le Chateau Des Palmiers ABD/St. Martin

İnanılmaz bir okyanus manzarasına sahip bu mekana bir gün ziyaretçi olarak gelen Trump, büyülenmiş ve buraya sahip olmak istemiş. 9 yatak odası, tenis salonu ve fitness merkezine sahip bu köşk, bir adet özel uşağa da sahip.

8-Trup Force One 757

Trump’ın dev uçağı da Beyaz Saray’dan daha lüks. Çünkü uçaktaki emniyet kemerlerinin tokaları altın kaplama. Ayrıca tam bir uçan malikane. Musluklar 24 karat altın kaplama, bazı duvarlar altın ipekle ve altınla kaplı. Uçak, yaklaşık 100 milyon dolar değerinde.

9-Trump Ulusal Golf Klübü, ABD/New Jersey

Trump golf oynarken o kadar çok zaman geçiriyor. Üstelik de en çok sevdiği golf kulübü burası. Hatta kızı Ivanka’yı bile burada evlendirmiş. Burası da bir golf kulübü ve üyeliği yalnızca 300.000 dolarcık.

10-Trump Tower Apartmanı, ABD/NewYork/Manhatten

Trump’ın eskiden günlük hayatını geçirdiği ev burasıydı. Mermer döşemelerden altın kaplamalara, içinde binbir türlü dekoratif lüksün bulunduğu bu apartman dairesi bile Beyaz Saray’dan daha lüks. Bir evden daha çok showroom’a benzeyen bu yer, Fransız krallarının yaşadığı Versailles Sarayı’ndan esinlenilerek yapılmış.