Donald Trump, dünyanın en güçlü adamı. Peki makam aracı ne kadar güçlü? Herhangi bir tehlike anında ne gibi önlemler alınmış? "Canavar" olarak bilinen aracın özellikleri şaşırtıcı derecede ileri.

Amerikan başkanları, genelde “dünyadaki en güçlü adam” olarak tanımlanırlar. Bu kadar güçlü kişiler, konumları gereği yüksek özellikli araçlar kullanırlar. Ancak Trump, her şeyde olduğu gibi işi yine biraz abartmış duruyor. “Canavar” olarak bilinen araç, hem fiziksel olarak çok güçlü hem de donatıldığı ekipmanlarla anlık yüksek güvenlik önlemleri alınabiliyor. Peki Trump’ın “Canavar”ı ne kadar güçlü?

Bagaj: Yangın söndürme ekipmanı, biber gazı ve sis dağıtıcı konulmuş.

Arka bileşenleri: 20 cm kalınlığındaki kapılar, bir Boeing 757 jetinin kapısı ağırlığında.

Kapılar: Kapandıklarında, herhangi bir kimyasal saldırıya karşı %100 koruma sağlıyor.

Şoför: ABD gizli servisi tarafından eğitilmiş, en zor durumlarda her türlü manevrayı yapabilecek bir sürücü.

Pencereler: 5 katmanlı cam ve polikarbonattan yapılmış olan pencereler, kurşunları bir kalkanmışçasına engelliyor. Ayrıca açılmıyorlar, açılan tek pencere sürücününki. O da ancak 6 cm kadar aralanabiliyor.

Sürücü bölümü: Ana merkezle bağlantısı olan bir GPS sistemi ve acil durumlar için bilgisayar entegre edilmiş bir gösterge tahtası, sürücünün önünde duruyor.

Lastikler: Araçta çelik yelek mantığıyla yapılmış ve kurşun gibi delici cisimleri engelleyen çift katlı lastik mevcut. İlk katı bir sadırıda patlasa bile, ikinci katta bulunan çelik yapıyla olay yerinden hızla uzaklaşılabilir.

Kasa: Bombalara karşı, tıpkı bir tankta olduğu gibi güçlendirilmiş maddelerden yapılmış.

Savunma araçları: Pompalı tüfek ve biber gazı ekipmanlar arasında. Ayrıca başkanın kan tipinde Rh-negatif bir tüp kan da bulunuyor. Acil kana ihtiyaç duyulursa kullanılacak.

Araç gövdesi: 12 cm kalınlığında; çelik, alüminyum, titanyum ve seramikle yapılmış bir gövde. Bu gövdeden herhangi bir kurşun geçeceğini sanmıyoruz.

Arka koltuklar: Koltukta, elinin altında Pentagon’a ve başkan yardımcısına doğrudan ulaşabileceği bir telefon mevcut.

Benzin deposu: Herhangi bir patlama riskine karşılık, zırhla kaplanmış. Ağzına kadar dolu olsa da depodaki benzinin yanması başkanı doğrudan etkilemeyecek.