Donald Trump'ın İstemesi Halinde ABD'lileri İzlemek İçin Kullanabileceği 10 Teknolojik Araç!

Gündelik hayatımızda kullandığımız birçok ürün tarafından takip edilebileceğimizi biliyor muydunuz? ABD hükümeti, gelişmiş teknolojik imkanları sayesinde bunları kullanıyor. İşte başkan Trump isterse, ABD vatandaşlarını takip edebileceği 10 gereç!

1-Posta

2001’de mektup zarflarıyla şarbon gönderilme olayı arttıktan sonra ABD hükümeti posta teşkilatındaki tüm zarfların açılarak kayıt altına alınması için kanun çıkardı. ABD’de, posta teşkilatı aracılığı ile gönderilen tüm zarflar açılıyor ve scan edilerek kayıt altına alınıyor.

2-Sokak Lambaları

ABD’de bazı sokak lambaları wireless özelliğine sahip. Konuşmaları kaydedebiliyor, bunları yetkililere internet üzerinden gönderebiliyor.

3-Pokemon Go

ABD ve dünyanın diğer ülkelerin vatandaşlarının bu uygulama üzerinden CIA tarafından izlendiği hala bir spekülasyon. Ancak oyuncuların geride bıraktıkları lokasyon bazlı veriler, inanılmaz büyüklükte.

4-Ses

Ses bazlı aktivasyon araçları sayesinde bırakın ABD hükümetini, birçok marka bile sizi dinliyor. Hiç arkadaşınızla telefonda bir film hakkında konuştuktan sonra internette, o filmin reklamını gördünüz mü? ABD hükümetinde, bu tarz şirketlerin araçlarından daha ileri teknolojiler mevcut. Konuştuğunuz konuya göre, sesinizi kayıt bile edebiliyorlar.

5-Para

Para, hükümetlerin insanları takip etmek için kullandığı en önemli araçlardan. Seri numaraları alınmış paralar ile terörist veya suçluların nerelerden alışveriş yaptıklarını, paraları nereye harcadıklarını takip ediyorlar. Özellikle kredi kartları ile takip işi çok kolay yapılabiliyor.

6-Dronelar

Dronelar artık her yerde. Ancak ABD hükümeti, özellikle drone çalışmalarına yüksek bütçeler ayırmış durumda. Drone’lar ile alınan görüntülerle, istenilen kişinin göz yapısına varıncaya kadar bilgi toplanabiliyor. Yüz tanıma sistemleri ile birlikte kullanılınca istenilen kişileri takip edip bulmak çocuk oyuncağı oluyor.

7-Akıllı Telefon

Bu ABD hükümetinin en etkili izleme yöntemi. İnternet kullanımı ve konuşmaları takip etmenin yanı sıra, FBI telefonunuz kapalı iken dahi sizi dinleyebilir.

8-Arabalar

2014’te, ABD’deki araçlara tıpkı uçaklardaki gibi bir kara kutu konuldu. Esas amacının herhangi bir kaza anında ne olduğu bilgisine erişmek olduğu söylense de komplo teorisyenlerine göre hükümet, bu kutuyu vatandaşı dinlemek için kullanıyor. Bu da kesin bilgilerden biri değil.

9-Wi-Fi Şifreleri

Wi-Fi şifrelerini girerken, şifre kısmına girdiğimiz karakterler yıldız şeklinde görünür. Peki bu şifreleri Google gerçekten görmüyor mu? Wi-Fi şifrenizi silseniz bile Google bunları kayıt altına alıyor. Bu sayede otomatik olarak görebiliyorsunuz. Peki Donald Trump sizin şifrenizi isterse Google vermemezlik yapacak mı?

10-Akıllı Ev Eşyaları

Buzdolabınız sizi dinliyor olabilir! Ses aktivasyon sistemine sahip bir cihazınız varsa ve internete bağlanıyorsa, başkanın adamları sizi dinleyebilir! ABD hükümetin hacking uzmanları, uzaktan cihazınıza erişip ses kısmını açabilir ve konuşmalarınızı kolayca kaydedebilir.