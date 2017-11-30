Donald Trump’ın Twitter Hesabını Kapatan Kişi Türk Çıktı!

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel Twitter hesabını kapatan kişinin Bahtiyar Duysak isimli Türk asıllı bir Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Meğer ABD’lilere dünyayı 11 dakikalığına güzelleştiren adam, bir Türkmüş. Hatırlarsanız ABD Başkanı Trump’ın kişisel Twitter hesabı 11 dakika boyunca kapatılmış ve Twitter, bunun bir yanlışlık sonucu olduğunu dile getirerek hesabı geri getirmişti. Tüm dünyada olay olan bu durumun arkasında kimin olduğunu biz dahil tüm ABD’liler merak etmişti. Hatta Trump karşıtı bazı Twitter kullanıcıları, ‘kim bu halk kahramanı? tanımak istiyoruz’ şeklinde görüşlerini bildirmişlerdi. TechCrunch, bu olayın arkasında kimin olduğunu buldu ve kendisiyle bir röportaj yaptı. Peki arkasından kim çıktı dersiniz? Bahtiyar Duysak ismindeki Türk asıllı Alman vatandaşı.

Röportajında öğrenci vizesiyle ABD’de bulunduğunu ve Twitter’da müşteri destek biriminde çalıştığını söyleyen Duysak, açıklamasında Trump’ın hesabını askıya almasının bir hata sonucu olduğunu belirtti -ben pek inanmadım ya, neyse:)-

Olayın ardından Almanya’ya geri dönen Duysak, Twitter’da çalışmış olmasına rağmen kariyerini teknoloji sürdürmek istemediğini söyledi.

TechCrunch editörünün Bahtiyar Duysak’la yaptığı röportajın tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz. (konuşma dilinin ve altyazının yalnızca İngilizce olduğunu da belirtelim)