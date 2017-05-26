Donald Trump, iPhone’unda Yalnızca Bir Uygulama Kullanıyor!

ABD’nin yerel basın organlarından çıkan haberlere göre Başkan Trump, iPhone’unda yalnızca Twitter uygulamasını kullanıyor.

ABD Başkan Trump, başkanlık görevine geçtikten sonra güvenlik gerekçesiyle Android akıllı telefonunu kullanmayı bırakmış ve iPhone kullanmaya başlamıştı. ABD basınındaki haberlere göre Trump, iPhone’unda yalnızca bir tek uygulama kullanıyor: Twitter.

Twitter’ı aktif olarak kullanan ve buradaki mesajlarıyla gündemi belirleyen Trump, FBI Başkanı’nı görevden alırken bile Twitter’ı kullanmış ve sebebini buradan açıklamıştı. Görünüşe göre aynı durum daha uzun yıllar devam edecek gibi duruyor.

ABD Başkanı olduktan sonra telefonunu değiştiren ilk başkan Trump değil. Hatırlarsanız Barack Obama da 2009 yılında ABD Başkanı olduğu sırada kullandığı Blackberry’i aynı sebeple bırakmak zorunda kalmıştı.

Son olarak; dün Trump’ın Papa ile olan pozu ve sonrasında yapılan photoshop çalışmalarını görmediyseniz muhakkak bir göz atın derim. İçlerinden bazıları hakikaten daha ilk bakışta güldürüyor. :) (hemen şurada)