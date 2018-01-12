Donald Trump: Norveç'e F-52 Savaş Uçağı Sattık!

Donald Trump, yaptığı resmi açıklama ile Norveç'e F-52 savaş uçağı sattıklarını açıkladı. Sorun şu ki; F-52, Call of Duty: Advanced Warfare'de bulunan kurgusal bir savaş aracı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yaptığı basın açıklaması ile müttefikleri Norveç’e Amerikan ulusal savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-52 savaş uçakları sattıklarını açıkladı.

Yaptığı açıklama ile geçtiğimiz Kasım ayında F-52 ve F-35 uçaklarının teslimine başladıklarını açıklayan Trump, toplam 52 adet uçak siparişi aldıklarını ve bunların bir kısmını planlanandan önce teslim ettiklerini açıkladı.

Şu ana kadar bir tuhaflık fark etmediyseniz biz açıklayalım; F-52 uçakları 2014 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Advanced Warfare oyununda yer alan bir savaş uçağıydı ve gerçekte böyle bir gelişmiş uçak bulunmuyor.

Trump’un iyi bir ‘shooter’ oyuncusu olduğu ve 4 yıllık bir oyundaki savaş uçağını hatırladığı ütopik senaryoyu bir kenara bırakacak olursak ABD Başkanı muhtemelen sipariş sayısını (52) hatırladı ve başına Amerikan savaş uçaklarında bulunan ‘F’ ekini getirdi.

Lockheed Martin, Trump’ın gerçekleştirdiği açıklamadan sonra durumu düzeltmek için Perşembe günü bir demeç verdi ve Kasım ayında Norveç’in Ørland Hava Üssü’ne 3 F-35 gönderdiklerini, 40 adet daha uçak için de finansal kaynak aldıklarını onayladı.