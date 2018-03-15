Trump, Japonlar Amerikan Arabalarına Bowling Topu Atıyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Japonya'nın ABD'li otomobil üreticilerinin kendi vatandaşlarına satış yapmasını engellemek için için "bowling topu testi" denen bir şey kullandığını öne sürdü.

Her geçen gün yeni bir açıklamayla dünya kamuoyunda farklı bir şaşkınlığa yol açan Donald Trump, yeni iddiasıyla yine çok konuşuldu. Missouri Eyaleti'nde bir konuşma gerçekleştiren ABD Başkanı, Japonya'nın Amerikan araçlarına "Bowling Topu Testi" adlı bir şey yaptığını söyledi. Trump'a göre Japonlar bir bowling topunu 6 metre yükseklikten arabanın kaputuna bırakıyorlar. Eğer kaput inerse araç uygun değildir. Trump bu testi "korkunç" olarak nitelendirirken toplantıya katılanlar ne olduğunu tam olarak anlayamadı.

Washington Post, Trump'ın tam olarak ne hakkında konuştuğundan emin olmadığını kaydederken Jalopnik adlı internet sitesi açıklamaları alaya alır şekilde paylaşımlar yaptı. Japonya'nın böyle bir test gerçekleştirdiğini belirten Jalopnik bir binanın tepesinden bırakılan bowling topu videosu paylaştı. Jalopnik sadece Amerikan değil İsveç, Alman veya Marslı arabası dahil hiç bir arabanın bu testi geçemediğini de vurguladı.

Peki ABD Başkanı Trump eğer şaka yapmıyorsa neden böyle bir açıklama yapma gereği duydu. Bunun cevabını sanırım ABD'li otomobil üreticilerinde aramak gerekiyor. Zira ABD'li üreticiler uzun süredir Japonya'nın daha fazla ABD otomobilinin Japonya'da satış yapmasını önlemek için zor kurallar ve engeller koyduğunu iddia ediyor. Haliyle Trump'ın bahsettiği zorluktan daha zor bir şey de bulmak oldukça zor görünüyor.

Bununla birlikte Japon otomobil üreticileri yıllık bazda ABD'de gerçekleşen otomobil satışlarının %40'ını oluşturuyor. ABD şirketleri ise Japonya'da gerçekten zor zamanlar geçiriyor. Örneğin Ford 5.000 otomobil satışı gerçekleştirdikten sonra 2016 yılında Japon pazarından çıkma kararı aldı. Trump'ın bu tip açıklamaları daha ne kadar devam eder bilinmez ancak Amerikan sermayesini ne pahasına olursa olsun savunduğunu söylemek yanlış olmaz.