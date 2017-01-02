Donald Trump’tan Herkesi Kıllandıran Açıklama: Hiçbir Bilgisayar Güvenli Değil!

ABD’deki bir yılbaşı partisinde konuşan ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, hiçbir bilgisayarın güvenli olmadığını belirtti.

Florida’daki Mar-a-Lago Kulübü’nde düzenlenen ve içlerinde Sylvester Stallone gibi ünlü isimlerin de bulunduğu yılbaşı partisinde konuşan ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, hiçbir bilgisayarın güvenli olmadığını söyledi. Önemli bilgilerin üçüncü kişilerin ellerine ulaşmasını engellemek için eski usullerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Trump, ‘Eğer çok önemli bir şeye sahipseniz eski moda olan kurye ile yollayın. Kimi ne dediği umurumda bile değil; bilgisayarlar kesinlikle güvensiz cihazlar’ açıklamasında bulundu.

Buna karşılık Trump, seçim yarışı esnasında rakibi Hillary Clinton’ın özel e-postalarının sızdırılmasından sorumlu tutuluyor.

Son günlerde Rusya’yla büyük gerginlikler yaşayan ABD seçimlere karıştıkları gerekçesiyle ülkesinden 35 diplomatı sınır dışı etmiş, FBI, Rus hackerların kullandığı gizli kod adlarını paylaşmıştı.