Donald Trump, Twitter’ı Teknoloji Toplantısından 'Banladı!'

Dün yapılan teknoloji yöneticileri toplantısına Twitter davet edilmedi. Açıklanan sebep ise bu şirketin, ufak bir şirket olduğu!

Reuters haber ajansına göre Donald Trump, geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen teknoloji firmalarının yöneticileri ile yaptığı toplantıya Twitter’dan kimseyi çağırmadı. Başkan Trump’ın sözcüsü, firmanın çok küçük olduğu için toplantıya davet edilmediğini bildirdi.

Trump; propaganda, siber güvenlik ve benzeri gibi konuların çok üzerinde duruyordu. Twitter’ı davet etmemesi herkesi şaşırttı. 13.85 milyar dolar değerindeki firma, Facebook ve Amazon’dan daha küçük. Toplantıya katılan en küçük firma 31.92 milyar dolar değerindeki elektrikli araba yapım firması Tesla.

Twitter, Trump’ın seçmenleriyle doğrudan iletişim kurabildiği bir ortam. Obama döneminde sürekli toplantılara çağrılan Twitter, birçok politikacı tarafından kullanılmakta. Bir dedikoduya göre Twitter, Trump’ın başkanlık adaylığını desteklememiş. Toplantıya davet edilmemesinin esas nedeni bu. Trump toplantıda “Bu toplantıya yüzlerce kişinin gelmesi için aramalarda bulunduğumuzu söylemeyeceğim” ifadelerini kullandı ve ekledi, “ve zaten Peter ‘bu şirketler çok ufak’ ve canavar şirketler demişti”.